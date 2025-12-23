Ο Τραμπ «αποφασίζει και διατάζει»: Έθαψε ντοκιμαντέρ για τις απελάσεις στο Ελ Σαλβαδόρ

Η νέα διευθύντρια ειδήσεων του CBS εμπόδισε τη μετάδοση ρεπορτάζ για τις βάρβαρες συνέπειες των απελάσεων, από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ.

Η συντάκτρια και αφηγήτρια της επίμαχης εκπομπής αντέδρασε έντονα, καταγγέλλοντας «λογοκρισία» και «πολιτική απόφαση», όπως μεταφέρει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το επίμαχο επεισόδιο επρόκειτο να προβληθεί εν μέσω κύματος εξαγορών και ευρύτερων ανακατατάξεων σε αμερικανικούς ομίλους ΜΜΕ, στη σκιά του Τραμπ, στον οποίο πρόσκειται η ιδιοκτησία της Paramount Skydance -- που είναι πλέον η μητρική του CBS.

Ο Τραμπ θάβει τα κακώς κείμενα

Το επεισόδιο της πασίγνωστης εκπομπής 60 Minutes που θα μεταδιδόταν την Κυριακή το βράδυ έδινε τον λόγο στους υπηκόους της Βενεζουέλας που απελάθηκαν από τις αμερικανικές αρχές τον Μάρτιο.

Όχι στη χώρα τους, αλλά στη γιγαντιαία νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας που ανεγέρθηκε από τον πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ.

Αλλά περίπου τρεις ώρες πριν από τη μετάδοση της εκπομπής, το CBS ανέφερε πως η προβολή της αναβάλλεται επ’ αόριστο και απέσυρε επίσης από τον ιστότοπό του τρέιλερ του επεισοδίου.

Την απόφαση πήρε η Μπάρι Γουάις, ιέρεια της «anti-woke» δημοσιογραφίας, επικρίτρια εδώ και χρόνια αυτού που χαρακτηρίζει διανοητικό κομφορμισμό των πιο προοδευτικών μέσων ενημέρωσης.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στο φως εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της δημοσιογράφου που έκανε εν μέρει το ρεπορτάζ και ήταν η αφηγήτρια στην εκπομπή, της Σάριν Αλφόνσι.

Το ρεπορτάζ «είναι ακριβές» και «εκτιμώ το ότι αποσύρθηκε τώρα, έπειτα από όλες τις αυστηρές επαληθεύσεις που έγιναν εσωτερικά, δεν είναι απόφαση που αφορά τη δημοσιογραφική επάρκειά του αλλά πολιτική απόφαση», σημείωσε η δημοσιογράφος.

Και στην απόφαση να μη μεταδοθεί ρεπορτάζ που είχε προγραμματιστεί ήδη σημαίνει πως «το ευρύ κοινό βλέπει, δίκαια, λογοκρισία», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του δικτύου ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι θα χρειαστεί «επιπλέον ρεπορτάζ» για να προβληθεί το ντοκιμαντέρ. Το δίκτυο επανέλαβε σε επίσημη ανακοίνωσή του πως χρειάζεται «να δουλευτεί περισσότερο».

Ο αμερικανός πρόεδρος, πάντα φαρμακερός έναντι των μέσων ενημέρωσης που τον επικρίνουν, κατάφερε το καλοκαίρι η Paramount να του καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια για να μπει στο αρχείο η μήνυση του ρεπουμπλικάνου εναντίον της εκπομπής 60 Λεπτά επειδή κατ’ αυτόν είχε μοντάρει κατά τρόπο ώστε να ευνοηθεί η ατυχήσασα δημοκρατική υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2024 Κάμαλα Χάρις.