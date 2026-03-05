Ο Τραμπ απομακρύνει την Κρίστι Νόεμ από τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνει την Κρίστι Νόεμ από τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, τερματίζοντας την ενός έτους θητεία της σε μια υπηρεσία που ηγείται των προσπαθειών του για μαζικές απελάσεις και μιας αντιμεταναστευτικής εκστρατείας που έχει στοχοποιήσει χιλιάδες μετανάστες και τις οικογένειές τους.

Ο πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση στο Truth Social, ενώ η Νόεμ βρισκόταν στη μέση της ομιλίας της σε συνέδριο στο Nashville.

Ο Τραμπ πρότεινε τον γερουσιαστή της Oklahoma, Μαρκγουέιν Μάλιν, για να την αντικαταστήσει. Η αποχώρησή της θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Μαρτίου.

Η Νόεμ «μας υπηρέτησε καλά και έχει πετύχει πολλά και θεαματικά αποτελέσματα», ανακοίνωσε ο πρόεδρος στο Truth Social την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, θα διοριστεί «Special Envoy for The Shield of the Americas» (Ειδική Απεσταλμένη για την «Ασπίδα της Αμερικής»), έναν ρόλο που ο ίδιος περιέγραψε ως «τη νέα μας πρωτοβουλία ασφάλειας στο Δυτικό Ημισφαίριο».