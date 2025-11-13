Ο Τραμπ βάζει τους Antifa σε λίστα τρομοκρατών: Μέσα και δύο ελληνικές οργανώσεις

Τέσσερις ομάδες που συνδέονται με το κίνημα Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, κατατάσσονται πλέον από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως «τρομοκρατικές», μπαίνοντας στην ίδια κατηγορία με οργανώσεις όπως το ISIS, η αλ-Κάιντα και η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Fox News.

Ανάμεσα σε αυτές που θα χαρακτηριστούν Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (Foreign Terrorist Organizations - FTOs) και Ειδικά Καθορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες (Specifically Designated Global Terrorists - SDGTs) υπάρχουν και δύο ελληνικές.

Οι δύο ελληνικές οργανώσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο των ΗΠΑ είναι η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη». Τον περασμένο Απρίλιο, η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train επί της λεωφόρου Συγγρού.

Άλλη μια οργάνωση, η Antifa Ost είναι μια ακροαριστερή ομάδα που έχει συνδεθεί με επιθέσεις στη Γερμανία την περίοδο 2018-2023. Οι γερμανικές εισαγγελικές Αρχές έχουν ασκήσει διώξεις σε επτά άτομα που φέρονται να σχετίζονται με την οργάνωση.

Η Διεθνής Επαναστατική Μετωπική Οργάνωση (International Revolutionary Front) -γνωστή και ως Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία (Informal Anarchist Federation)- είναι συνασπισμός οργανώσεων με έδρα την Ιταλία, που υποστηρίζει την «επαναστατική ένοπλη πάλη» ενάντια στο κράτος. Η οργάνωση έχει συνδεθεί με δεκάδες εγκληματικές ενέργειες τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Οι τέσσερις ομάδες που συνδέονται με την Antifa και δραστηριοποιούνται σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, κατηγορούνται ότι οργάνωσαν ή διέπραξαν βομβιστικές επιθέσεις, πυροβολισμούς και άλλες πολιτικά υποκινούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση εφαρμόζει χαρακτηρισμούς «ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης» σε ομάδες συνδεδεμένες με την Antifa, επεκτείνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη οδηγία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εγχώρια τρομοκρατία σε διεθνές επίπεδο.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η ουγγρική κυβέρνηση χαρακτήρισε επίσημα την Antifa Ost ως τρομοκρατική οργάνωση, έπειτα από περιστατικό του 2023 στη Βουδαπέστη, όπου εννέα μέλη της φέρονται να επιτέθηκαν σε πολίτες με σφυριά, ρόπαλα και σπρέι πιπεριού.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι αποφασισμένο να εξαρθρώσει αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα»

«Οι αναρχικοί, οι μαρξιστές και οι βίαιοι εξτρεμιστές της Antifa έχουν εξαπολύσει μια εκστρατεία τρομοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο για δεκαετίες, πραγματοποιώντας βομβιστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, πυροβολισμούς και ταραχές για να προωθήσουν την ακραία ατζέντα τους», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τόμι Πίγκκοτ.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι αποφασισμένο να εντοπίσει και να εξαρθρώσει αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα που συνωμοτούν για να καταστείλουν αδίστακτα τη βούληση του λαού και να υπονομεύσουν βίαια τα θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών και του δυτικού πολιτισμού»