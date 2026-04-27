Ο Τραμπ είναι υπέρ στο να μετονομαστεί η αμφιλεγόμενη αστυνομία μετανάστευσης ICE σε NICE

Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τάχθηκε υπέρ της ιδέας να μετονομαστεί η αμφιλεγόμενη αστυνομία μετανάστευσης (Immigration and Customs Enforcement / ICE), προσθέτοντας τη λέξη National ώστε να προκύψει το ακρωνύμιο NICE, αναφέρει σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα που είχε η συντηρητική influencer Αλίσα Μαρί τον προηγούμενο μήνα. «Θέλω ο Τραμπ να αλλάξει την ICE σε NICE (National Immigration and Customs Enforcement) ώστε τα ΜΜΕ να αναγκάζονται να λένε διαρκώς “NICE agents” (σ.σ. λογοπαίγνιο που παραπέμπει σε “καλούς πράκτορες”)».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε τo μήνυμα στο Truth Social και σχολίασε: «Εξαιρετική ιδέα!!! Κάντε το. Πρόεδρος DJT.» Ακολούθησε, λίγες ώρες αργότερα, η ανάρτηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Δεν είναι σαφές όμως κατά πόσο η μετονομασία της ICE είναι εφικτή. Η εφημερίδα The Hill επισημαίνει πως για τη μετονομασία ομοσπονδιακής υπηρεσίας απαιτείται νομοσχέδιο που θα εγκριθεί από το Κογκρέσο.

