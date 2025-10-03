Ο Τραμπ επεκτείνει τον «πόλεμο» με τη Βενεζουέλα: Σκέψεις για κατάληψη λιμανιών και αεροδρομίων

Ενδείξεις κλιμάκωσης «βλέπουν» στρατιωτικοί αναλυτές στη Βενεζουέλα, στο περιθώριο του άτυπου «πολέμου» που έχει κηρύξει σε βάρος των εμπόρων ναρκωτικών ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε πρόσφατα μια σειρά από θανατηφόρα πλήγματα εναντίον σκαφών που διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ σε όλη τη χώρα είναι σημαντικά πιο εκτεταμένη από ό,τι απαιτείται για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, αναλύει σχετικά η Washington Examiner, κάνοντας λόγο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να καταλάβουν λιμάνια και αεροδρόμια.

BIG: Washington Examiner report claims the U.S. military buildup near Venezuela, including warships, F-35s, Marines, and a submarine based in Puerto Rico, goes far beyond anti-drug patrols and could support seizing ports or airfields.



Ειδικότερα, στρατιωτικοί αναλυτές, μιλώντας στο αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης, εκτιμούν πως οι συγκεντρωμένες, αμερικάνικες δυνάμεις είναι πλέον επαρκείς για να καταλάβουν και να κρατήσουν βασικές στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως λιμάνια και αεροδρόμια σε έδαφος της Βενεζουέλας (η Washington Examiner αποκρύπτει ορισμένες λεπτομέρειες για λόγους εθνικής ασφάλειας).

Ο έλεγχος των ΗΠΑ σε τέτοιες τοποθεσίες θα επέτρεπε την αυξημένη, διαρκή προβολή της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα από αμυντικές θέσεις.

Την ίδια ώρα, οι ανακοινώσεις από θεσμικούς φορείς εντός των ΗΠΑ είναι «μισές». Το Πεντάγωνο, συνεχίζει το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης, δεν έχει κρύψει ακριβώς τις προετοιμασίες του για αυτές τις επιχειρήσεις.

Μάλιστα, ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας από τα τέλη Αυγούστου σημειώνει πώς σε μια εκπαιδευτική άσκηση στα ανοιχτά των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ «έξι αεροπόροι ειδικών τακτικών έπεσαν με αλεξίπτωτο στην Καραϊβική Θάλασσα με μια φουσκωτή βάρκα, 3 μίλια από την ακτή. ... Έντεκα ακόμη ελεγκτές μάχης και διασώστες πήδηξαν στη συνέχεια απευθείας σε [ένα αεροδρόμιο] από το ίδιο αεροσκάφος, με τις δύο δυνάμεις να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροδρομίου».

Οι επιχειρήσεις κατάληψης εδαφών θα ασκούσαν τεράστια πίεση στο καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, το οποίο ήδη αποτελεί βασικό επίκεντρο αυτών. Ο Μαδούρο θεωρείται από την κυβέρνηση Τραμπ ως ο de facto αρχηγός δύο μεγάλων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που είναι υπεύθυνες για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και πράξεων βίας σε αμερικανικό έδαφος.