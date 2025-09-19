Το πολυτελές, επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, που πραγματοποιήθηκε ως το κεντρικό γεγονός της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, σημαδεύτηκε από μια έντονη διαμάχη στα παρασκήνια, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Στο εντυπωσιακό δείπνο, ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια φιλοξενήθηκαν από τον βασιλιά Κάρολο, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ, περιτριγυρισμένοι από δεκάδες υψηλόβαθμους επιχειρηματίες και διπλωμάτες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ωστόσο, ενώ οι 160 VIP καλεσμένοι απολάμβαναν το τριπλό γεύμα τους στο εκλεπτυσμένο περιβάλλον της αίθουσας St George's Hall του Κάστρου του Ουίνδσορ, η ένταση στην κουζίνα είχε φτάσει σε άλλα επίπεδα.

Πηγές ανέφεραν ότι μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ εισέβαλαν στην κουζίνα για να επιβλέπουν την προετοιμασία από τους βασιλικούς σεφ και μάλιστα δοκίμαζαν το φαγητό, κάτι που θεωρήθηκε ενοχλητικό, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι καλεσμένοι δεν αντιλήφθηκαν τίποτα, ωστόσο στην κουζίνα η ένταση κλιμακώθηκε σε λεκτική αντιπαράθεση με υψωμένους τόνους ανάμεσα στους Αμερικανούς πράκτορες και το προσωπικό, πριν τελικά τα πνεύματα ηρεμήσουν.

Το μενού, γραμμένο στα γαλλικά, περιλάμβανε πανακότα από κάρδαμο Χάμπσαϊρ με μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα ορτυκιού ως πρώτο πιάτο, κοτόπουλο Νόρφολκ με κολοκυθάκια και σάλτσα με θυμάρι για κυρίως, και παγωτό βανίλια με σορμπέ βατόμουρο Κεντ και βραστά δαμάσκηνα για επιδόρπιο. Συνοδευόταν από εκλεκτά κρασιά, σαμπάνιες και σπάνια ποτά, ανάμεσά τους και ένα πόρτο του 1945 προς τιμήν του 45ου προέδρου των ΗΠΑ.

Παρότι είναι γνωστό ότι ο Τραμπ απέχει από το αλκοόλ, οι υπόλοιποι καλεσμένοι απόλαυσαν και ένα ειδικό κοκτέιλ που δημιουργήθηκε για την περίσταση, το «Transatlantic whisky sour».

Στην κεντρική θέση του 47 μέτρων τραπεζιού κάθισε ο βασιλιάς Κάρολος δίπλα στον Τραμπ, ο οποίος είχε και τη συντροφιά της πριγκίπισσας της Ουαλίας, την οποία μάλιστα επαίνεσε αρκετές φορές.

Απέναντι, η Μελάνια βρισκόταν ανάμεσα στη βασίλισσα Καμίλα και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Οι κάμερες έδειχναν μια φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο πλευρών – χωρίς κανείς από τους καλεσμένους να γνωρίζει τι συνέβαινε στο παρασκήνιο.

Με πληροφορίες από Daily Mail