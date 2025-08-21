Ο Τραμπ φοράει τα χακί: «Θα βγω για περιπολία με τον στρατό και την αστυνομία»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (21/8) ότι θα περιπολεί τους δρόμους της Ουάσινγκτον την Πέμπτη το βράδυ με την αστυνομία και τον στρατό, μετά την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα της χώρας την περασμένη εβδομάδα.

«Νομίζω ότι θα βγω απόψε, με την αστυνομία και φυσικά με τον στρατό», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο του Newsmax, Τοντ Στάρνες, στην ραδιοφωνική του εκπομπή.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι λεπτομέρειες για τα σχέδια του Τραμπ θα δημοσιευτούν σύντομα.

Ο Τραμπ στα μπλε και στα χακί

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέπτυξε χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στην πόλη σε μια ασυνήθιστη επίδειξη προεδρικής εξουσίας, επικαλούμενος αυτό που χαρακτήρισε ως κύμα βίαιων εγκλημάτων.

Οι αξιωματούχοι της πόλης απέρριψαν τον ισχυρισμό, επικαλούμενοι ομοσπονδιακά και δημοτικά στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα έχουν μειωθεί σημαντικά από την απότομη αύξηση του 2023.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκαν την Τετάρτη στρατεύματα στον σταθμό Γιούνιον, τον κεντρικό σιδηροδρομικό κόμβο της Ουάσινγκτον, ακόμη και όταν διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στον χώρο και τους αποδοκίμασαν με αποδοκιμασίες και φωνές.