Ο Τραμπ κάλεσε Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ στη συνάντηση με τον Ζελένσκι - «Θα πάμε μόνο με επίσημη πρόσκληση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, εκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τους ηγέτες της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, όπως μετέδωσε η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη γερμανικές κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο, μεταδίδει επίσης η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την δυνατότητα να συνοδεύεται από Ευρωπαίους πολιτικούς, δεν υπάρχει ωστόσο επίσημη πρόσκληση για τους ίδιους. Οι Ευρωπαίοι, σημειώνει η BILD, «είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν ένα καθαρό σόου».