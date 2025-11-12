Ο Τραμπ λέει ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC για τη... «μονταζιέρα»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως έχει την «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, διότι το βρετανικό δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης παρουσίασε μονταρισμένα με κατ’ αυτόν παραπλανητικό τρόπο αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο.

«Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε παρουσιάστρια του Fox News.

Υπενθυμίζεται ότι, γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μετά τις επικρίσεις που δέχθηκαν για επεξεργασμένο βίντεο από την ομιλία του Τραμπ.

Το BBC κατηγορήθηκε ότι επιλεκτικά επεξεργάστηκε μια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για να φανεί σαφέστερο ότι ενθάρρυνε την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, σύμφωνα με πρώην εξωτερικό σύμβουλο του οργανισμού.

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ, σε επιστολή συγγνώμης προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού έκανε λόγο για «εσφαλμένη κρίση».

«Δεχόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση άμεσης έκκλησης για βίαιη δράση», ανέφερε ο Σαχ, στην επιστολή του.