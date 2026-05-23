Ο Τραμπ περνά το «προσχέδιο» για το Ιράν από τον Νετανιάχου: Συνομιλίες ώρες πριν τη συμφωνία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συνομιλήσει απόψε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα παραπάνω μεταφέρει το ισραηλινό Channel 12, τη στιγμή που το Ιράν έχει αναφέρει ότι οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ένα μνημόνιο κατανόησης που θα δρομολογήσει 60 ημέρες διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Νετανιάχου συγκαλεί απόψε τους ηγέτες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού και την ηγεσία των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να συζητήσουν τη συμφωνία, εν μέσω ανησυχιών ότι οι όροι της είναι δυσμενείς για το Ισραήλ.

Ιράν: «50 - 50» οι πιθανότητες για εκεχειρία

Ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε το Σάββατο στο Axios ότι θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του αργότερα την ίδια μέρα για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν και ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι «50-50» ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια «καλή» συμφωνία ή αν θα τους «κάνει σκόνη».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου πρόσθεσε ότι θα συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ αργότερα το Σάββατο για να συζητήσουν την τελευταία απάντηση του Ιράν. Αναμένεται επίσης να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς.