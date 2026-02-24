Ο Τραμπ προειδοποιεί ανοιχτά το Ιράν για μια «πολύ κακή ημέρα» αν δεν καταλήξει για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν, προειδοποιώντας ότι «αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα είναι μια πολύ κακή μέρα για εκείνη τη χώρα και, πολύ λυπηρά, για τον λαό της», σε ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα. Ο Τραμπ διέψευσε τις αναφορές των Axios και The Wall Street Journal που υποστήριζαν ότι ο Πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου, Στρατηγός Dan Caine, ήταν αντίθετος σε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν.

Ανάρτηση Τραμπ | Truth Social

«Πολλά δημοσιεύματα από τα Fake News Media ισχυρίζονται ότι ο Στρατηγός Daniel Caine, μερικές φορές γνωστός και ως Razin, είναι εναντίον του να πάμε σε πόλεμο με το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις πληροφορίες «100% ανακριβείς». Σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ ο Στρατηγός Caine θα προτιμούσε να αποφευχθεί η σύγκρουση, πιστεύει ότι αν δοθεί εντολή στρατιωτικής δράσης, αυτή θα κερδηθεί εύκολα. Τόνισε επίσης την ηγετική του δράση κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Midnight Hammer, της επίθεσης των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το καλοκαίρι του 2025.

Τραμπ: «Η τελική απόσαση είναι δική μου»

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η τελική απόφαση είναι δική του, λέγοντας «εγώ είμαι αυτός που παίρνει την απόφαση», αλλά πρόσθεσε ότι ελπίζει πως το Ιράν είναι έτοιμο για διαπραγμάτευση, αντί να αναγκαστεί η Ουάσινγκτον σε στρατιωτική δράση. Κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι δημοσιεύουν ανακρίβειες, λέγοντας πως «όλα όσα έχουν γραφτεί για πιθανό πόλεμο με το Ιράν έχουν γραφτεί λανθασμένα και σκόπιμα».

Οι αναφορές των Axios και WSJ ανέφεραν ότι ο Στρατηγός Caine και άλλοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους ενός παρατεταμένου πολέμου με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων υψηλών απωλειών για τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους. Ο Caine ήταν ο κύριος ανάμεσα σε όσους συμβούλευαν προσοχή.

Τα απειλητικά μηνύματα

Την ίδια στιγμή, στο Ιράν καταγράφονται φαινόμενα ψυχολογικού πολέμου. Χιλιάδες πολίτες έλαβαν ασυνήθιστα και απειλητικά μηνύματα στα κινητά τους, αναφέροντας: «Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι άνθρωπος της δράσης. Περιμένετε και θα δείτε», σύμφωνα με το Sky News Arabia. Τα μηνύματα αυτά έρχονται μετά από σειρά αμερικανικών προειδοποιήσεων για πιθανή μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ έχει ενημερώσει τους συμβούλους του ότι εξετάζει μια μεγάλη στρατιωτική επίθεση τους επόμενους μήνες για να πιέσει την ιρανική ηγεσία να συμμορφωθεί με τα αμερικανικά αιτήματα, ιδιαίτερα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, η διοίκηση φαίνεται να κλίνει προς προληπτικό πλήγμα, με στόχο να αναγκάσει το Ιράν να διαπραγματευτεί. Στα πιθανά στόχους περιλαμβάνονται το αρχηγείο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πυρηνικές εγκαταστάσεις και υποδομές βαλλιστικών πυραύλων.

Οι συναντήσεις στη Γενεύη

Διπλωμάτες από τις ΗΠΑ και το Ιράν έχουν προγραμματίσει συνάντηση στη Γενεύη την Πέμπτη, σε έναν γύρο συνομιλιών που θα μπορούσε να αποτρέψει στρατιωτική σύγκρουση. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, αναπτύσσοντας 13 πολεμικά πλοία, μεταξύ αυτών το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ενώ το USS Gerald R. Ford κατευθύνεται προς την ανατολική Μεσόγειο.

Η συνδυασμένη πίεση από τις δημόσιες προειδοποιήσεις του Τραμπ, τις στρατιωτικές εκτιμήσεις του Πενταγώνου και τις ψυχολογικές επιχειρήσεις στο Ιράν δημιουργούν ένα τεταμένο και απρόβλεπτο σκηνικό, με διεθνείς παρατηρητές να παρακολουθούν στενά για να δουν αν η διπλωματία μπορεί να αποτρέψει την κλιμάκωση σε ανοιχτή σύγκρουση.