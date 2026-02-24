Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» έχει «υπογραφή» ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι για τον Τραμπ από την καταστολή των καρτέλ

Το ισχυρό χτύπημα στα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικό, με τον θάνατο του Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Θερβάντες, ήρθε μετά το ξεκάθαρο μήνυμα που εξέπεμψε ο Αμερικανός πρόεδρος προς όλους τους ηγέτες των λατινοαμερικανικών χωρών που λυμαίνονται από ναρκεμπόρους: κυνηγήστε τους ή θα το κάνω εγώ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κηρύξει τον πόλεμο στα καρτέλ, από την πρώτη κιόλας θητεία του, και έχει επιστρέψει - δυναμικά - στο ζήτημα και στη δεύτερη. Μόλις πριν από λίγο διάστημα είχε καλέσει τον πρόεδρο της Κολομβίας να δράσει κατά των συμμοριών που διακινούν ουσίες στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η αναταραχή ύστερα από την επιχείρηση που άφησε τον «Ελ Μέντσο» νεκρό, έδειξε πως η προθυμία του Τραμπ για βίαιη καταστολή τους, θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, πολύ χειρότερες από αυτές που είδαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Εγκλωβισμένοι πολίτες, φωτιές σε τουριστικά σημεία, λεωφορεία και επιχειρήσεις...

Η πρόεδρος του Μεξικό, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, έδρασε κατά του επικεφαλής του καρτέλ Χαλίσκο, με τη βοήθεια των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, και η απόφασή της δείχνει μία σημαντική μεταστροφή στην πολιτική της κυβέρνησης, μετά και την έντονη πίεση από πλευράς Τραμπ.

Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος απαιτεί, ήδη, περισσότερα. Απάντησε στην επιχείρηση με τη φράση: «Το Μεξικό πρέπει να ενισχύει τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών».

Και μπορεί ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» να καθησυχάζει την αμερικανική μηχανή, που διψά για επιχειρήσεις καταπολέμησης, αλλά η Σεϊνμπάουμ παραμένει υπό πίεση. Μια πιο μόνιμη καταστολή των καρτέλ θα δημιουργούσε, όμως, νέα διλήμματα και πολιτικούς κινδύνους, εκτιμά το CNN.

Η εκτεταμένη, παρατεταμένη βία θα μπορούσε να στρέψει τους ψηφοφόρους εναντίον του προέδρου και να βλάψει την οικονομία ή να διαταράξει τη συν-διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA από το Μεξικό αυτό το καλοκαίρι.

Και η ιστορία δείχνει ότι οι δολοφονίες ή οι συλλήψεις βαρόνων ναρκωτικών υψηλού προφίλ μπορεί να τόνωσαν συγκεκριμένα «εγώ», αλλά δεν σταμάτησαν τη ροή ναρκωτικών, ούτε και εξαφάνισαν τα καρτέλ, που παραμένουν βαθιά ριζωμένα στην κρατική ζωή.

Διαβάστε επίσης: Μεξικό: 10.000 στρατιώτες για τις αιματηρές ταραχές μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Τραμπ: Η Σεϊνμπάουμ «δεν κυβερνά το Μεξικό»

Η Σεϊνμπάουμ ανέλαβε την εξουσία το 2024, υποσχόμενη να τερματίσει τις ανεκτικές πολιτικές των προκατόχων της έναντι των καρτέλ και είχε λάβει μέτρα για την ανοικοδόμηση των σωμάτων ασφαλείας.

Ωστόσο, η στόχευση της Χαλίσκο - μιας οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα και έχει δεκάδες θυγατρικές - φαίνεται, σαφώς, επηρεασμένη από τα τελεσίγραφα του Τραμπ.

«Είμαστε πολύ φιλικοί μαζί της, είναι καλή γυναίκα. Αλλά τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό. Δεν κυβερνά αυτή το Μεξικό» είχε δηλώσει για τη Μεξικανική πρόεδρο στις αρχές του Ιανουαρίου.

Πριν από έναν χρόνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε κηρύξει τη Χαλίσκο και άλλες επτά συμμορίες ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Έκτοτε, το Πεντάγωνο είχε επιδοθεί σε αδιάκοπη προσπάθεια για βύθιση των «σκαφών που μεταφέρουν ναρκωτικά» σε Καραϊβική και Ειρηνικό. Η τελευταία τέτοια επιχείρηση έλαβε χώρα προ ημερών.

Κατά τη διάρκειά τους έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 151 άτομα, με τους Αμερικανούς να τους χαρακτηρίζουν «παράνομους μαχητές», αλλά οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα να καταγγέλλουν πως οι επιθέσεις στερούν τους υπόπτους από το νόμιμο δικαίωμα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους σε δίκες.

Οι ΗΠΑ, όμως, επιμένουν στην πολιτική του «Πρώτα οι Αμερικανοί» με τη χρήση της στυγνής ισχύος. Άλλωστε, υπό τον μανδύα της «επιχείρησης» κατά των ναρκωτικών εισέβαλαν στη Βενεζουέλα. Έκτοτε, όμως, φαίνονται έτοιμες να εκμεταλλευτούν τους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για ηγέτες που καταπολεμούν τους εμπόρους ναρκωτικών, ακόμα και για όσους χρησιμοποιούν τις πιο σκληρές μεθόδους. Παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε και ο βάναυσος πόλεμος που κήρυξε και σκότωσε χιλιάδες. Σήμερα, είναι υπό κράτηση στη Χάγη αντιμετωπίζοντας κατηγορίες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει φθόνο και για τις συνοπτικές εκτελέσεις από πλευράς του πρόεδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» η αντίδραση υπήρξε πιο συγκρατημένη, με ειδικούς να κρίνουν πως η Ουάσινγκτον ίσως δεν θέλει να παρουσιάσει τη Σεϊνμπάουμ ως πληρεξούσιο των ΗΠΑ.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, επιβεβαίωσε την υποστήριξη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στην επιχείρηση, ενώ, παράλληλα, επαίνεσε και ευχαρίστησε τον μεξικανικό στρατό. Αλλά, στα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα (23/02), η καταστολή του Χαλίσκο χαιρετίστηκε ως νίκη του Τραμπ.

Διαβάστε επίσης: Μεξικό: Βυθισμένο στο χάος από τη δολοφονία του Ελ Μέντσο - Φόβοι για πόλεμο αντιποίνων από το καρτέλ

Οι κίνδυνοι για τον Τραμπ

Ωστόσο, η εικόνα του βίαιου τέλους ενός ναρκο-γκάνγκστερ συνοδεύτηκε από τρομακτικές σκηνές από πολλές μεξικανικές πόλεις. Εκατοντάδες αποκλεισμένοι Αμερικανοί πολιόρκησαν το υπουργείο Εξωτερικών με εκκλήσεις για βοήθεια.

Η κάτοικος της Νέας Υόρκης και μοντέλο Νάταλι Μπελούτσια, 28 ετών, δήλωσε στο CNN ότι ένιωθε σαν να βρίσκεται σε «εμπόλεμη ζώνη».

«Νιώθω ότι το καρτέλ είναι λίγο θυμωμένο που εμπλέκονται οι ΗΠΑ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαμε προειδοποιηθεί (σ.σ. από την κυβέρνηση) με κάποιο τρόπο».

Η Σεϊνμπάουμ δεσμεύτηκε ότι η τάξη θα αποκατασταθεί. Αλλά, καθώς ο Τραμπ σκέφτεται έναν πιθανό νέο πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, παρά την υποχώρηση της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων, δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά μια κρίση που θέτει σε κίνδυνο Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό.

Ειδικοί θεωρούν ότι δεν θα καταστεί δυνατό να καταπολεμηθούν πλήρως τα καρτέλ, αντίθετα οι αναταράξεις στο εσωτερικό τους ενδέχεται να προκαλέσουν γενικευμένα προβλήματα.

Εάν η βία επιδεινωθεί, η πολιτική θέση και η αποφασιστικότητα της Μεξικανικής προέδρου θα μπορούσαν να κλονιστούν. Οι τριγμοί δεν είναι απίθανο να φτάσουν μέχρι και τον Τραμπ. Και ο θάνατος του Οσεγκέρα είναι μόνο η αρχή.