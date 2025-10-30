Ο Τραμπ «ρίχνει» τους δασμούς στην Κίνα στο 47%: Τι ανακοινώθηκε στη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε μετά από έξι χρόνια με τον πρόεδρο της Κίνας , Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα , με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας

«Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Από ένα ως το δέκα, θα βαθμολογούσα με 12 τη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στο Air Force One.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο μερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ότι ο ίδιος θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ μετά από την επίσκεψη αυτή, θα γίνει και επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.

Συνάντηση Τραμπ - Τζινπίνγκ: Η ατζέντα

Οι δύο πρόεδροι μίλησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και κατέληξαν στο ότι «α συνεργαστούν για την ειρήνευση», όπως χαρακτηριστικά είπε ο Τραμπ.

«Κύριε Πρόεδρε, νοιάζεστε πολύ για την παγκόσμια ειρήνη. Είστε ενθουσιώδης για την επίλυση των κρίσιμων περιφερειακών ζητημάτων», είναι η φράση του Κινέζου προέδρου, που προβάλλεται ιδιαίτερα από τη συνάντηση, με επισήμανση ότι η Κίνα είναι «σύμμαχος – κλειδί» της Ρωσίας.

Η πολιτική ατζέντα εστίασε και στους δασμούς, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μειώνει τους δασμούς στην Κίνα, από το 57% στο 47% με αντάλλαγμα την επανέναρξη «τεράστιων» εισαγωγών αμερικανικής σόγιας, τη διατήρηση των εξαγωγών σπάνιων γαιών και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι δασμοί στην φαιντανύλη θα μειωθούν άμεσα από το 20% στο 10%.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τους για τη Μέση ανατολή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία ισχύει ξανά στη Γάζα.

Η συζήτηση για τα πυρηνικά όπλα

Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ότι έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει άμεσα τις δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων.

Στο μήνυμά του ανέφερε ότι διέταξε το Πεντάγωνο να επαναρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές σε «ισότιμη βάση» με τις δοκιμές άλλων χωρών, με την εκκίνηση να γίνεται «άμεσα». Οι ΗΠΑ είχαν σταματήσει τις πυρηνικές δοκιμές το 1992.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερους πυρηνικούς πυραύλους από κάθε άλλη χώρα», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και η Κίνα στην τρίτη, αλλά θα βελτιωθεί σημαντικά μέσα σε πέντε χρόνια».

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων στη Μαλαισία, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Κίνα συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για τις εμπορικές συνομιλίες. Ωστόσο, όπως τόνισαν, η τελική συμφωνία εξαρτάται από τις αποφάσεις των δύο ηγετών.

