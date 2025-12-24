Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σε μία βεβιασμένη κίνηση, δημοσίευσε πρόσφατα το μεγαλύτερο «πακέτο» αρχείων της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν την περασμένα Τρίτη (23/12)

Τα 11.000 και πλέον έγγραφα αποτελούν συνέχεια μιας ροής δημοσιοποιημένων πληροφοριών που ξεκίνησε την Παρασκευή, την προθεσμία που ορίζει ένας νέος νόμος που απαιτεί από το τμήμα να δημοσιεύσει όλα τα ερευνητικά του αρχεία σχετικά με τον αποδημόυντα παραγωγό, πίσω από το περιβόητο δίκτυο μαστροπείας.

Πολλά από τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη διατηρούν αποσιωπημένα ονόματα και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων ατόμων που το FBI φαίνεται να αναφέρει ως πιθανούς συνεργούς στην υπόθεση.

Ο Τραμπ στις Επστάιν Airlines

Ο πρόεδρος Τραμπ, ουσιαστικά αναγκασμένος να διαρρεύσει σχετικά αρχεία, εξωθήθηκε ουσιαστικά στη μόνη κίνηση που δεν θα πλήγωνε ανεπανόρθωτα το κύρος του. Παρέδωσε πλήθος αρχείων της υπόθεσης, αλλά υπό εκτεταμένη λογοκρισία, προκειμένου να μην εκθέσει κομβικά άτομα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζει κριτική από νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος σχετικά με τον αριθμό των διαγραφών, κάτι που ο νόμος ορίζει ρητά ότι μπορεί να γίνει μόνο για την προστασία της ταυτότητας των θυμάτων ή ενεργών ποινικών ερευνών.

Το όνομα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν περισσότερο σε αυτά τα νέα έγγραφα από ό,τι σε προηγούμενες δημοσιεύσεις. Πολλά ήταν αποκόμματα μέσων ενημέρωσης που τον ανέφεραν, αλλά ένα αξιοσημείωτο email από έναν ομοσπονδιακό εισαγγελέα έδειξε ότι ο Τραμπ πέταξε με το τζετ του Έπσταϊν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ορισμένα αρχεία «περιέχουν αναληθείς και πομπώδεις ισχυρισμούς» για τον Τραμπ.

Η «Α», η Γκισλέιν Μάξγουελ και τα «κορίτσια»

Από τις χιλιάδες σελίδες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την τελευταία έκδοση, ξεχωρίζει ένα email του 2001 που στάλθηκε από ένα άτομο που αναγνωρίστηκε ως «Α» .

Το μήνυμα, προς τη συνεργό και στενή συνεργάτιδα του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, αναφέρει ότι η «Α» βρίσκεται στην «Καλοκαιρινή Κατασκήνωση Μπαλμόραλ για τη Βασιλική Οικογένεια».

Η «Α» ρωτάει στη συνέχεια τη Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης το 2022 για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων και άλλα αδικήματα: «Μου βρήκες μερικούς νέους ακατάλληλους φίλους;»

Σε ένα άλλο email που στάλθηκε αργότερα την ίδια μέρα, η Μάξγουελ απαντά: «Λυπάμαι πολύ που σας απογοητεύω, ωστόσο η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί. Κατάφερα να βρω μόνο κατάλληλους φίλους».

Το email με την ένδειξη "Α" στάλθηκε από τη διεύθυνση abx17@dial.pipex.com, με το όνομα του αποστολέα να εμφανίζεται ως "Ο Αόρατος Άνθρωπος".

Οι 10 συνωμότες του Επστάιν

Μεταξύ των εγγράφων που δημοσιεύθηκαν περιλαμβάνονται email που φαίνεται να στάλθηκαν μεταξύ προσωπικού του FBI το 2019, τα οποία αναφέρουν 10 πιθανούς «συνωμότες» του Επστάιν.

Τα email ανέφεραν ότι σε έξι από τους 10 συνεργούς είχαν επιδοθεί κλητεύσεις. Μεταξύ αυτών ήταν τρεις στη Φλόριντα, μία στη Βοστώνη, μία στη Νέα Υόρκη και μία στο Κονέτικατ.

Τέσσερις κλητεύσεις δεν είχαν ακόμη επιδοθεί όταν στάλθηκαν τα ηλεκτρονικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένης μιας προς έναν «πλούσιο επιχειρηματία στο Οχάιο».

Ένα άλλο email που στάλθηκε στο FBI της Νέας Υόρκης παρέχει μια ενημέρωση σχετικά με τους συνεργούς. Αυτή τη φορά φαίνεται να αναφέρει πολλά ονόματα. Τα περισσότερα έχουν αφαιρεθεί από το αρχείο.

Δύο ονόματα δεν διαγράφηκαν – η (Γκισλέιν) Μάξγουελ και ο Γουέξνερ.

Το email πιθανώς αναφέρεται στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Victoria's Secret, Λες Γουέξνερ, ο οποίος είχε δημόσια φιλία με τον Επστάιν. Το 2019, ο Γουέξνερ δήλωσε ότι «ντροπιάστηκε» από τους δεσμούς του με τον χρηματοδότη.

«Υπάρχουν πιθανώς 10 συνεργοί για τους οποίους δεν γνωρίζαμε τίποτα και τους οποίους ερευνούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης», δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάμ στο BBC την Τρίτη.

Ο νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ ορίζει ότι ονόματα και πληροφορίες που μπορεί να είναι ενοχλητικές ή να προκαλέσουν «βλάβη στη φήμη» δεν επιτρέπεται να διαγράφονται και ζητά συγκεκριμένα από το υπουργείο Δικαιοσύνης εσωτερικές επικοινωνίες και υπομνήματα που περιγράφουν λεπτομερώς ποιος ερευνήθηκε και αποφάσεις σχετικά με την «απαγγελία κατηγοριών, μη απαγγελία κατηγοριών, έρευνα ή άρνηση έρευνας σε βάρος του Έπσταϊν ή των συνεργατών του».