Τουρκία: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη συντριβή - Είχε στείλει SOS για βλάβη το Falcon Air

Λίγο μετά την απογείωση του, το αεροσκάφος Falcon Air που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και συνετρίβη στην Τουρκία, είχε στείλει μήνυμα SOS για βλάβη στον πύργο ελέγχου.

Μάλιστα, φαίνεται πως προσπάθησε να επιστρέψει στη βάση, αλλά συνετρίβη κοντά στη Χαϊμάνα πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα της Άγκυρας. Το Falcon 50 που είχε προορισμό την Τρίπολη έχασε την επαφή με τα ραντάρ, σύμφωνα με το CNN Turk.

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.



Ο διευθυντής επικοινωνίας της προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια του ιδιωτικού τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ, τέσσερα άλλα άτομα και τρία μέλη πληρώματος βρέθηκαν και ότι αναζητούν στα ερείπια τα αίτια της κατάρρευσης.

Τουρκία: Αντίστροφη μέτρηση για τη συντριβή

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας Ντουράν έδωσε το χρονικό της μοιραίας πτήσης, που συνετρίβη στη Χαϊμάνα:

23 Δεκεμβρίου 2025, 20:17 - Ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό του Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του, μαζί με τρία μέλη πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα.

Ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό του Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του, μαζί με τρία μέλη πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα. 20:33 - Ανέφερε έκτακτη ανάγκη λόγω ηλεκτρικής δυσλειτουργίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση

Ανέφερε έκτακτη ανάγκη λόγω ηλεκτρικής δυσλειτουργίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση Ανακατευθύνθηκε πίσω στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα στο αεροδρόμιο.

πίσω στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα στο αεροδρόμιο. 20:36 - Το αεροσκάφος, το οποίο ξεκίνησε την κάθοδό του για αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ στις και έκτοτε δεν έχει επιτευχθεί επαφή.

Μετά από επιχειρήσεις έρευνας που ξεκίνησαν ομάδες του Υπουργείου Εσωτερικών μας, βρέθηκαν τα συντρίμμια του συντριμμένου αεροσκάφους και όλοι οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν σχολαστικά το έργο τους»