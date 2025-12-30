Ο Τραμπ θα λάβει βραβείο ειρήνης... από το Ισραήλ και δηλώνει συγκινημένος γι' αυτό

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει βραβείο ειρήνης από το Ισραήλ το 2026, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι Ισραηλινοί «εκτιμούν όσα έχετε κάνει για να βοηθήσετε το Ισραήλ και να υποστηρίξετε τον αγώνα μας» κατά της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ανακοινώνοντας ότι θα απονείμει στον Ντόναλντ Τραμπ αυτό το βραβείο ειρήνης, την ύψιστη τιμητική διάκριση του Ισραήλ για τους πολίτες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σπάει μια παράδοση δεκαετιών απονομής του σε Ισραηλινό πολίτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανώς ενθουσιασμένος, δήλωσε «πολύ έκπληκτος» και «συγκινημένος» που τιμάται με αυτό το βραβείο, υπονοώντας ότι μπορεί να ταξιδέψει στο Ισραήλ για την τελετή, η οποία παραδοσιακά πραγματοποιείται την παραμονή της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται ως ο «αρχιτέκτονας» ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια από έναν πόλεμο που διεξήγαγε το Ισραήλ και πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος καυχιέται ότι έχει τερματίσει οκτώ πολέμους (Γάζα, Ινδία-Πακιστάν, Καμπότζη-Ταϊλάνδη, κ.λπ.) και πιστεύει ότι οι προσπάθειές του θα πρέπει να του χαρίσουν το Νόμπελ Ειρήνης.

Η FIFA, ο ισχυρός διεθνής ποδοσφαιρικός οργανισμός, του απένειμε το βραβείο ειρήνης στις αρχές Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ σε ορισμένες από αυτές τις συγκρούσεις ήταν ελάχιστη ή ανύπαρκτη.