Ο Τραμπ θέλει να φτιάξει «Αψίδα του Θριάμβου» με το όνομά του στην Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να κατασκευάσει μια θριαμβευτική αψίδα απέναντι από το Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, εμπνευσμένη από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Το μνημείο, που θα ονομάζεται «Arc de Trump», θα είναι αφιερωμένο στην 250ή επέτειο της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026 και φέρεται να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδιώτες υποστηρικτές του Τραμπ, όπως μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ενώ μακέτες και σχέδια εκτέθηκαν ακόμη και στο γραφείο Resolute. Η τοποθεσία που έχει επιλεγεί βρίσκεται στην πλευρά της Βιρτζίνια, απέναντι από τον Λευκό Οίκο, στο τέλος της Memorial Bridge, κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον. Ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «κάτι λείπει από αυτό το σημείο» και ότι ο ίδιος προτιμά την «μεγαλύτερη» από τις τρεις προτεινόμενες εκδοχές της αψίδας.

Η χρηματοδότηση του έργου

Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή ή πόσο θα κοστίσει, ο Τραμπ δήλωσε ότι το έργο είναι πλήρως χρηματοδοτημένο, μέσω κεφαλαίων που περίσσεψαν από άλλο φιλόδοξο σχέδιό του: την κατασκευή πολυτελούς αίθουσας δεξιώσεων αξίας 250 εκατ. δολαρίων στον Λευκό Οίκο. Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων περιλαμβάνεται επίσης και ανακαίνιση του Rose Garden, καθώς και εκδίωξη των αστέγων από την πρωτεύουσα.

Η υλοποίηση του μνημείου δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς η Ουάσινγκτον, λόγω της ιδιαιτερότητας της ως ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις για την ανέγερση μνημείων. Κάθε νέο έργο πρέπει να περάσει από 24 βήματα έγκρισης, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας (NCPC) και την Επιτροπή Καλών Τεχνών (CFA). Η ανέγερση μνημείων στο National Mall απαγορεύεται από τον ομοσπονδιακό νόμο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως αυτή για το Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας.

Τι λένε οι ειδικοί

Ειδικοί, όπως η καθηγήτρια Κριστίν Χένρι από το Πανεπιστήμιο Mary Washington, υπογραμμίζουν ότι η έγκριση και μελέτη ενός τέτοιου έργου μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, ενώ ο πρώην πρόεδρος της NCPC, Πρέστον Μπράιαντ, εκτίμησε πως είναι σχεδόν αδύνατο το έργο να είναι έτοιμο μέχρι τις 4 Ιουλίου 2026.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ έχει επιδοθεί σε ένα γενικευμένο σχέδιο αισθητικής αναμόρφωσης του Λευκού Οίκου, εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από την πολυτέλεια του προσωπικού του κτήματος, Mar-a-Lago στη Φλόριντα. Μεταξύ άλλων, έχει παρουσιάσει σχέδια για νέα μαρμάρινα πατώματα, έχει ξεναγήσει ξένους ηγέτες στις ανακαινίσεις και έχει εγκαινιάσει έναν "Προεδρικό Περίπατο της Δόξας", με πορτρέτα όλων των προέδρων, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου.

Αντί για φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ φέρεται να έχει τοποθετήσει εικόνα από ένα αυτόματο υπογραφικό μηχάνημα (autopen), θέλοντας έτσι να υπαινιχθεί την φθορά του προκατόχου του. Η επιλογή αυτή έχει δεχτεί επικρίσεις, με τη New York Times να αποκαλεί τη νέα διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου «ένα ροκοκό εφιάλτη γεμάτο χρυσό».

Ο Λευκός Οίκος, πάντως, δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση για τα σχέδια του Τραμπ, τα οποία ήδη προκαλούν αντιδράσεις για τον συμβολισμό, τη σκοπιμότητα και την αισθητική τους.