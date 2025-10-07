Ο Τραμπ θέλει να ζητήσει να δοθεί χάρη στη φυλακισμένη βοηθό του Επστάιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε χθες Δευτέρα ανοικτό το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στην Γκιλέιν Μάξγουελ, 63 ετών, που έχει καταδικαστεί για συνέργεια στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον εκλιπόντα άλλοτε επιτυχημένο χρηματομεσίτη Τζέφρι Επστάιν.

Την ημέρα που το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να εξετάσει προσφυγή της κ. Μάξγουελ για να αναιρεθεί η καταδίκη της, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, ερωτηθείς αν θα έδινε χάρη στην άλλοτε σύντροφο του Τζέφρι Επστάιν, απάντησε πως θα το συζητήσει με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Είχα τόσο καιρό να ακούσω αυτό το όνομα. Μπορώ να πω το εξής, ότι θα πρέπει να το δω. Θα μιλήσω με το υπουργείο Δικαιοσύνης», είπε ο 79χρονος μεγιστάνας.

Η υπόθεση Επστάιν σταδιακά μετατράπηκε σε βραχνά για τον αμερικανό πρόεδρο και το υπουργείο Δικαιοσύνης αφότου επέστρεψε στην εξουσία: προκάλεσε ρήξη ανάμεσα στον κ. Τραμπ και μέρος της πολιτικής του βάσης, που απαιτεί περισσότερες αποκαλύψεις για τα εγκλήματα και τους φερόμενους πελάτες ή συνεργούς του μαστροπού. Ο εκλιπών φέρεται να ήταν δικτυωμένος με αμερικανούς και ξένους πολιτικούς ηγέτες, εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου και την υψηλή κοινωνία, μεταξύ άλλων.

Η υπόθεση συνεχίζει ως ακόμη και σήμερα να πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό πως διατηρούσε στενή φιλική και κοινωνική σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν, όμως τα χρόνια του 2000 ενεπλάκησαν σε διενέξεις.

Ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής του Μανχάταν το 2019. Η επίσημη εκδοχή των αρχών έκανε λόγο για αυτοκτονία δι’ απαγχονισμού.

Η απονομή χάριτος στην Γκιλέιν Μάξγουελ θα ενείχε πολιτικό ρίσκο για τον πρόεδρο Τραμπ. Κάποιοι υποστηρικτές του και δημοκρατικοί αντίπαλοί του συνεχίζουν να απαιτούν περισσότερα στοιχεία για την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης όσον αφορά τα εγκλήματα του θανόντα επιχειρηματία, που κατά ορισμένα δημοσιεύματα συνδιαλασσόταν με υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ακόμη χθες πως του έχουν ζητήσει χάρη πολλοί, αναφερόμενος ονομαστικά στον μουσικό Σον «Ντίντι» Κομπς, που καταδικάστηκε την Παρασκευή να εκτίσει πάνω από 4 χρόνια φυλάκισης για υπόθεση που σχετιζόταν με πορνεία.