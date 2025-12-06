Ο Ζελένσκι επικοινώνησε με τον Στιβ Γουίτκοφ: «Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα το απόγευμα (6/12) ότι επικοινώνησε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ και δήλωσε μέσω ανάρτησης του στο X ότι συζήτησε για τα επόμενα βήματα για την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός Πρόεδρος αναφέρει: «Μόλις είχα μια μακρά και ουσιαστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Στίβ Γουίτκοφ και τον ζάρεντ Κούσνερ. Είμαι ευγνώμων για την πολύ στοχευμένη και εποικοδομητική συζήτηση.

Καλύψαμε πολλές πτυχές και εξετάσαμε βασικά σημεία που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τον τερματισμό της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν την απειλή μιας νέας ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας, καθώς και τον κίνδυνο η Ρωσία να μην τηρήσει τις υποσχέσεις της, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται καλόπιστα με την αμερικανική πλευρά για την πραγματική επίτευξη ειρήνης. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και τις μορφές συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για μια τόσο εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις.

Περιμένω τώρα τον Ρουστέμ Ουμέροφ και τον Στρατηγό Χνάτοφ με μια λεπτομερή προσωπική έκθεση. Δεν μπορούν να συζητηθούν όλα τηλεφωνικά, επομένως πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τις ομάδες μας για ιδέες και προτάσεις. Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα πρέπει να είναι εφικτά - κάθε κρίσιμο μέτρο για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση. Ευχαριστώ!», αναφέρει.

I’ve just had a long and substantive phone call with @SteveWitkoff and @jaredkushner, alongside Andrii Hnatov and @rustem_umerov. I am grateful for a very focused, constructive discussion.



We covered many aspects and went through key points that could ensure an end to the… pic.twitter.com/ZOVhJZJRbW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025

Ζελένσκι: Συνάντηση και με Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς τη Δευτέρα στο Λονδίνο

Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο τη Δευτέρα (8/12) για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επίσης και με τους ηγέτες της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης φυσικά και θα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.