Ο Ζελένσκι κάνει βήμα πίσω στο εδαφικό: Το μήνυμα στους Ουκρανούς και η αιχμή προς τον Πούτιν

Σε χριστουγεννιάτικη ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε μήνυμα ενότητας και ελπίδας προς τους Ουκρανούς, τονίζοντας ότι η χώρα «μοιράζεται ένα κοινό όνειρο: την ειρήνη».

Στο ίδιο μήνυμα, ωστόσο, δεν έλειψε και η αιχμή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με μια φράση που προκάλεσε συζητήσεις διεθνώς.

Zelensky wishing for Putin’s death on his Christmas message:



My dear people, since ancient times, Ukrainians believed that on Christmas night, the heavens open.



And if you tell them your dream, it will surely come true.



Today, we all have one dream. And we have one wish for… pic.twitter.com/spaWEIsyoz — Clash Report (@clashreport) December 24, 2025

Νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης – Στροφή στο εδαφικό

Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός σε βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα, παρουσιάζοντας ένα νέο σχέδιο 20 σημείων.

Το χαρακτήρισε «θεμελιώδες έγγραφο» για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο έχει ήδη τεθεί υπόψη ΗΠΑ, Ευρώπης και Ρωσίας.

Το σχέδιο αποτελεί αναθεωρημένη εκδοχή προηγούμενης πρότασης και περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις σε περιοχές του Ντονέτσκ που δεν βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, με αντάλλαγμα αντίστοιχη αποχώρηση ρωσικών δυνάμεων και δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

Εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι εγγυήσεις θα λειτουργούν «σαν το Άρθρο 5», προβλέποντας άμεση στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Ωστόσο, οι εγγυήσεις θα ακυρώνονται εάν η Ουκρανία προβεί σε απρόκλητη επίθεση σε ρωσικό έδαφος.

Μεταπολεμική ανοικοδόμηση και ενεργειακές συμφωνίες

Το Κίεβο προτείνει επίσης ένα μεγάλο πακέτο οικονομικής ανάκαμψης, με επενδύσεις σε τεχνολογία, data centers, τεχνητή νοημοσύνη και φυσικό αέριο. Ο Ζελένσκι εκτιμά ότι οι ζημιές του πολέμου αγγίζουν τα 800 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, προτείνεται κοινή αμερικανο-ουκρανική διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, με μοιρασμένη παραγωγή ενέργειας.

Δημοψήφισμα και εκλογές: Το μεγάλο αγκάθι

Ο Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εθνικού δημοψηφίσματος για την επικύρωση της ειρηνευτικής συμφωνίας. Τόνισε όμως ότι κάτι τέτοιο απαιτεί τουλάχιστον 60 ημέρες κατάπαυσης του πυρός, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας.

Παράλληλα, η Ουκρανία δέχεται πίεση να προχωρήσει σε εκλογές μετά την υπογραφή της συμφωνίας - ζήτημα που παραμένει ανοιχτό λόγω του στρατιωτικού νόμου.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και οι επαφές με τη Μόσχα

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης συνεχίζονται, με συναντήσεις ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι συνομιλίες χαρακτηρίζονται «παραγωγικές», ενώ η Μόσχα δηλώνει ότι θα καθορίσει τα επόμενα βήματά της μετά την ενημέρωση που έλαβε από τον απεσταλμένο της.