Ο Ζελένσκι θα συναντήσει τον Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν το Σάββατο 16 Αυγούστου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επιβεβαιώνουν πηγές από το Γραφείο του Ουκρανού Προέδρου. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε εν πτήσει, με τον Τραμπ να καλεί τόσο τον Ζελένσκι όσο και Ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με ανάρτηση του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο.

Η συνομιλία, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 09:50 (τοπική ώρα), αποτελεί προάγγελο της προγραμματισμένης συνάντησης των δύο ηγετών τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στην Ουάσινγκτον.

Κατά την τηλεφωνική επαφή, οι δύο πλευρές φέρονται να συζήτησαν ζητήματα ασφάλειας, συνέχισης της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων.

Η Ουκρανία παραμένει στρατηγικός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή του μετασοβιετικού χώρου, με τη συνάντηση να αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των εξελίξεων στον πόλεμο.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025