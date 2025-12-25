Οι 10 στιγμές που σημάδεψαν το 2025: Πόλεμοι, εξεγέρσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα

Το 2025 σημαδεύτηκε από έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις, τεχνολογικές εκρήξεις και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο συνοδεύτηκε από επιθετικές πολιτικές, προστατευτισμό, μαζικές απελάσεις και έντονη διπλωματική δραστηριότητα, ενώ οι ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο και των εξελίξεων στη Γάζα, όπου μια εύθραυστη εκεχειρία παραμένει υπό συνεχή αμφισβήτηση.

Η επιστροφή Τραμπ που ταρακούνησε τον πλανήτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στον Λευκό Οίκο με επιθετικές πολιτικές, προστατευτισμό και διπλωματικές κινήσεις που δίχασαν ΗΠΑ και συμμάχους.

Γάζα: Εκεχειρία στο όριο της κατάρρευσης

Η κατάπαυση του πυρός έφερε ανταλλαγές ομήρων και μερική αποχώρηση στρατευμάτων, αλλά οι παραβιάσεις συνεχίζονται.

Ουκρανία: Ειρήνη χωρίς αποτέλεσμα

Παρά τις διαπραγματεύσεις Τραμπ–Πούτιν, ο πόλεμος συνεχίζεται με ρωσική προέλαση και αδιέξοδο για τα κατεχόμενα εδάφη.

Παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος

Οι δασμοί Τραμπ αναστάτωσαν την παγκόσμια οικονομία πριν οδηγήσουν σε συμφωνίες με ΕΕ και Κίνα.

Νέος πάπας από τις ΗΠΑ

Ο Λέων ΙΔ’, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας, συνεχίζει κοινωνικό έργο αλλά κρατά συντηρητικές γραμμές σε καίρια ζητήματα.

Η γενιά Ζ στους δρόμους

Από Ασία μέχρι Αφρική, νέοι εξεγείρονται ενάντια στη διαφθορά, την ανεργία και τον περιορισμό των δικαιωμάτων.

AI: Επενδύσεις-μαμούθ και φόβοι για φούσκα

Η τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύεται σε τρισεκατομμύρια, αλλά συνοδεύεται από παραπληροφόρηση, απολύσεις και νομικές ανησυχίες.

Λούβρο: Η διάρρηξη του αιώνα

Κακοποιοί έκλεψαν κοσμήματα 88 εκατ. ευρώ μέσα σε 8 λεπτά, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας στο διάσημο μουσείο.

Αμερικανικά πλήγματα στην Καραϊβική

Επιχειρήσεις κατά ναρκωτικών προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις και κατηγορίες για πολιτικά κίνητρα.

Κλιματική χρονιά-ρεκόρ

Κυκλώνες, πλημμύρες και πυρκαγιές χτύπησαν τον πλανήτη, επιβεβαιώνοντας την κλιματική απορρύθμιση.