Οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να επισκεφθεί κανείς το 2026: Η θέση - έκπληξη της Αθήνας

Ανακοινώθηκε η λίστα του περιοδικού Time Out με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2026 και ανάμεσα τους φιγουράρει για ακόμα μια φορά η Ελλάδα, και μάλιστα η Αθήνα.

Τα νησιά και τα βουνά της Ελλάδας ανά καιρούς έχουν μπει σε διάσημες λίστες και έχουν κερδίσει διακρίσεις αλλά η πρωτεύουσα μας, πιο σπάνια, γεγονός που προκαλεί μεγάλη χαρά στους Έλληνες αναγνώστες.

Η έρευνα του Time Out εκτός από τα αναμενόμενα - τι αγαπούν οι άνθρωποι, τη γαστρονομία, τη νυχτερινή ζωή και τα μουσεία - ρωτά και «ώς αισθάνεται κανείς να ζει εκεί».

Τι τιμές, την ποιότητα ζωής, τι βιώνουν στην καθημερινή ζωή η ντόπιοι, αλλά και την «γάπη και ρομαντισμό», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση, η τα οποία υπάρχουν στην πόλη.

Η λίστα με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου

Με βάση όλα τα παραπάνω κριτήρια, το Time Out κατέληξε στην εξής λίστα:

Μελβούρνη, Αυστραλία Σαγκάη, Κίνα Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Νέα Υόρκη Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Πόλη του Μεξικού, Μεξικό Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Σεούλ, Νότια Κορέα Τόκιο, Ιαπωνία Ζυρίχη, Ελβετία Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Κοπεγχάγη, Δανία Σάο Πάολο, Βραζιλία Χονγκ Κονγκ, Χονγκ Κονγκ Κρακοβία, Πολωνία Πόρτο, Πορτογαλία Γκουανταλαχάρα, Μεξικό Μαδρίτη, Ισπανία Βαλένθια, Ισπανία Σίδνεϊ, Αυστραλία Παρίσι, Γαλλία Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη Μαρακές, Μαρόκο Ανόι, Βιετνάμ Μπαθ, Ηνωμένο Βασίλειο Μπιλμπάο, Ισπανία Βερολίνο, Γερμανία Αδελαΐδα, Αυστραλία Πεκίνο, Κίνα Αμβέρσα, Βέλγιο Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη Νάπολη, Ιταλία Άμστερνταμ, Ολλανδία Μεντεγίν, Κολομβία Λίμα, Περού Βανκούβερ, Καναδάς Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ Οσάκα, Ιαπωνία Αθήνα Ελλάδα Σικάγο Κάιρο, Αίγυπτος Μπουένος Άιρες, Αργεντινή Βιέννη, Αυστρία Δουβλίνο, Ιρλανδία Σαν Φρανσίσκο Λάγος, Νιγηρία Ώκλαντ, Νέα Ζηλανδία Λισαβόνα, Πορτογαλία Μπογκοτά, Κολομβία

Τι αναφέρει η παγκόσμια λίστα για την Αθήνα

Συγκεκριμένα, το περιοδικό για την Αθήνα γράφει χαρακτηριστικά: «Φανταστείτε μια πόλη όπου μπορείτε να σταθείτε στη σκιά της Ακρόπολης 2.500 ετών, να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα νερά μιας παραλίας με Γαλάζια Σημαία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, να περπατήσετε σε λόφους με άρωμα πεύκου όπως ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φιλοπάππου, να βυθιστείτε στις γεύσεις ενός εστιατορίου με αστέρια Michelin όπως το Delta και το Makris, και να χορέψετε μέχρι το πρωί σε ένα techno πάρτι... όλα σε μια μέρα.

Αυτή είναι η Αθήνα! Η ελληνική πρωτεύουσα έχει επαναπροσδιοριστεί ως μια πόλη που ισορροπεί τέλεια το βάρος του παρελθόντος της με μια σύγχρονη ψυχή. Με μια αύξηση νέων χώρων πρασίνου, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης αναζωογόνησης του Πεδίου του Άρεως και των νέων εγκαταστάσεων του Ελληνικού Πάρκου, η Αθήνα βιώνει μια ιστορική αστική ανανέωση.

Επισκεφθείτε την τώρα γιατί: Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνετε στην Αθήνα φέτος. Το Ίδρυμα Γουλανδρή παρουσιάζει το έργο Από τον Μονέ στον Γουόρχολ, ενώ το Φεστιβάλ Επιδαύρου Αθηνών φέρνει παραστάσεις παγκόσμιας κλάσης σε ιστορικούς και σύγχρονους χώρους. Το ΚΠΙΣΝ και η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση είναι γεμάτα εκδηλώσεις, και το ολοκαίνουργιο Εθνικό Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων κάνει το ντεμπούτο του στον Πειραιά, παρουσιάζοντας 2.500 αντικείμενα που ανασύρθηκαν από τις ελληνικές θάλασσες», αναφέρεται.