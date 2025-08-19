Οι 6 πόλεμοι που «σταμάτησε» ο Τραμπ χωρίς εκεχειρία: Είναι έτσι όπως τα λέει;

Τρεις, τέσσερις ίσως και πέντε φορές, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως έχει σταματήσει 6 πολέμους. Αναπόσπαστο κομμάτι της ρητορικής του, στο «κυνήγι» του Νόμπελ Ειρήνης στο οποίο στοχεύει, αν και για φέτος δεν προλαβαίνει. Οι υποψηφιότητες έχουν κλείσει.

Όταν δε ο Αμερικανός πρόεδρος, στη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πριν από τη διαπραγμάτευση μιας πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας, υποστήριξε: «Τερμάτισα αυτούς τους (6) πολέμους χωρίς καν να αναφέρω τη λέξη κατάπαυση του πυρός».

Ποιοι είναι όμως αυτοί οι 6 πόλεμοι στους οποίους αναφέρεται ο πρόεδρος Τραμπ; Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είχε αναφέρει τον Ιούλιο:

«Ο πρόεδρος έχει πλέον τερματίσει τις συγκρούσεις μεταξύ

Ταϊλάνδης και Καμπότζης

Ισραήλ και Ιράν

Ρουάντας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Ινδίας και Πακιστάν

Σερβίας και Κοσόβου

Αιγύπτου και Αιθιοπίας».

Σε τρεις πολέμους υπήρξε «κατάπαυση του πυρός»

Είναι έτσι όμως όπως τα λένε στον Λευκό Οίκο;

Για την Ινδία και το Πακιστάν, είχε αναρτήσει ο ίδιος στο Truth Social: «Μετά από μια μακρά νύχτα διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ».

Για το Ισραήλ και το Ιράν, είχε γράψει: «Επίσημα, το Ιράν θα ξεκινήσει την ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ και, μετά την 12η Ώρα, το Ισραήλ θα ξεκινήσει την ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ και, μετά την 24η Ώρα, ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 12ΗΜΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ θα χαιρετιστεί από τον Κόσμο».

Για τις εχθροπραξίες μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, ο Τραμπ είχε δηλώσει: «Καλώ τώρα τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, για να ζητήσω επίσης μια Κατάπαυση του Πυρός και ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, που μαίνεται αυτή τη στιγμή».

Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο | AP Photo

Επίσης μια «άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο χωρών και ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 28 Ιουλίου.

Αυτόματα λοιπόν, όσον αφορά τους τρεις από τους έξι πολέμους που σταμάτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε τελικά κατάπαυση του πυρός, παρά τα όσα αντίθετα υποστήριξε ο ίδιος στους Ευρωπαίους ηγέτες και μπροστά στις κάμερες.

Σταμάτησαν οι 6 πόλεμοι που ισχυρίζεται ο Τραμπ;

Στις περιπτώσεις της Καμπότζης με την Ταϋλάνδη και του Ισραήλ με το Ιράν, αναμφισβήτητα ο Ντόναλντ Τραμπ βοήθησε στο να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αυτό όμως δεν φαίνεται να ισχύει στις εχθροπραξίες μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν. Αμφότερες πυρηνικές δυνάμεις.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι αρνήθηκε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαπραγματεύτηκε την ειρήνη με το Πακιστάν: «Κανένας ξένος ηγέτης δεν μας ζήτησε να τερματίσουμε τις επιχειρήσεις» δήλωσε στα τέλη Ιουλίου.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση | AP

Ρουάντα και Κονγκό δεν φαίνεται να έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου», παρά το γεγονός ότι οι ηγέτες των δύο χωρών επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο για σύμφωνο ειρήνης.

Το Οβάλ γραφείο επισκέφθηκαν και οι ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, υπογράφωντας ειρήνη, αλλά μεγάλη προεργασία είχε γίνει επί θητείας Τζο Μπάιντεν.

Όσον αφορά για τη Σερβία και το Κόσοβο, η ένταση δεν έχει σταματήσει και ο Τραμπ - οι ΗΠΑ γενικότερα- δεν έχουν επιρροή στους Σέρβους, μετά τον Νατοϊκό βομβαρδισμό το 1999.

