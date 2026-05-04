Οι Φρουροί της Επανάστασης παρουσίασαν νέο χάρτη των Στενών του Ορμούζ που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε σήμερα έναν νέο χάρτη της περιοχής των Στενών του Ορμούζ που τελεί υπό τον έλεγχό του, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

The IRGC in defiance to President Trump is drawing a box across the strait:



West boundary: from Qeshm Island → UAE coast near Umm Al Quwain



East boundary: from Mobarak Mountain (Iran) → Fujairah https://t.co/i9LtoIcO23 pic.twitter.com/5zETXgspK7 — Open Source Intel (@Osint613) May 4, 2026

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η περιοχή ξεκινά δυτικά με μία γραμμή μεταξύ του απώτατου δυτικού άκρου του νησιού Κεσμ του Ιράν μέχρι το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ανατολικά, η περιοχή σταματάει σε μια γραμμή ανάμεσα στο Όρος Μομπάρακ (Kooh Mobarak -- Kουχ Μομπάρακ) του Ιράν και το Εμιράτο της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν και σε ποια έκταση η περιοχή που οι Φρουροί ισχυρίζονται ότι τελεί υπό τον έλεγχό τους έχει αλλάξει.

Το «Σχέδιο Ελευθερία»

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Κυριακή (03/05) ότι διέταξε να αρχίσει σήμερα επιχείρηση για να τερματιστεί το κλείσιμο του Ορμούζ τους τελευταίους δυο μήνες για να μπορέσουν να φύγουν από τον Κόλπο πλοία αποκλεισμένα εκεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε χθες βράδυ σε «ανθρωπιστική χειρονομία» και επίδειξη «καλής θέλησης» για να βοηθηθούν οι ναυτικοί που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του κλεισίματος της πλωτής διόδου.

Από σήμερα, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει να περνούν τα Στενά του Ορμούζ πλοία «που δεν έχουν καμιά σχέση με τη διένεξη στη Μέση Ανατολή» ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Προειδοποίησε πως αν η επιχείρηση αυτή, που βάφτισε Project Freedom («Σχέδιο Ελευθερία») εμποδιστεί από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, αυτές οι τελευταίες «δυστυχώς θα αντιμετωπιστούν διά της ισχύος».

Ταυτόχρονα έκανε λόγο για «πολύ θετικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη μέσω Πακιστάν.

Σε ανακοινωθέν του, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανέφερε πως στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά, πάνω από 100 αεροσκάφη όλων των τύπων και κάπου 15.000 στρατιωτικοί.



Η επιχείρηση αυτή προκαλεί οργή στο Ιράν, που προειδοποίησε χθες πως θα τη θεωρήσει παραβίαση της ανακωχής που κηρύχθηκε την 8η Απριλίου.

