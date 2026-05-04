Οι Φρουροί της Επανάστασης παρουσίασαν νέο χάρτη των Στενών του Ορμούζ που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε σήμερα έναν νέο χάρτη της περιοχής των Στενών του Ορμούζ που τελεί υπό τον έλεγχό του, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η περιοχή ξεκινά δυτικά με μία γραμμή μεταξύ του απώτατου δυτικού άκρου του νησιού Κεσμ του Ιράν μέχρι το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ανατολικά, η περιοχή σταματάει σε μια γραμμή ανάμεσα στο Όρος Μομπάρακ (Kooh Mobarak -- Kουχ Μομπάρακ) του Ιράν και το Εμιράτο της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.
Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν και σε ποια έκταση η περιοχή που οι Φρουροί ισχυρίζονται ότι τελεί υπό τον έλεγχό τους έχει αλλάξει.
Το «Σχέδιο Ελευθερία»
Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Κυριακή (03/05) ότι διέταξε να αρχίσει σήμερα επιχείρηση για να τερματιστεί το κλείσιμο του Ορμούζ τους τελευταίους δυο μήνες για να μπορέσουν να φύγουν από τον Κόλπο πλοία αποκλεισμένα εκεί.
Διαβάστε ακόμα: Άκαμπτο το Ιράν μπροστά στο «Σχέδιο Ελευθερία»: «Είμαστε φύλακες του Ορμούζ» - Σε κίνδυνο η εκεχειρία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε χθες βράδυ σε «ανθρωπιστική χειρονομία» και επίδειξη «καλής θέλησης» για να βοηθηθούν οι ναυτικοί που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του κλεισίματος της πλωτής διόδου.
Από σήμερα, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει να περνούν τα Στενά του Ορμούζ πλοία «που δεν έχουν καμιά σχέση με τη διένεξη στη Μέση Ανατολή» ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.
Προειδοποίησε πως αν η επιχείρηση αυτή, που βάφτισε Project Freedom («Σχέδιο Ελευθερία») εμποδιστεί από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, αυτές οι τελευταίες «δυστυχώς θα αντιμετωπιστούν διά της ισχύος».
Ταυτόχρονα έκανε λόγο για «πολύ θετικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη μέσω Πακιστάν.
Σε ανακοινωθέν του, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανέφερε πως στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά, πάνω από 100 αεροσκάφη όλων των τύπων και κάπου 15.000 στρατιωτικοί.
Η επιχείρηση αυτή προκαλεί οργή στο Ιράν, που προειδοποίησε χθες πως θα τη θεωρήσει παραβίαση της ανακωχής που κηρύχθηκε την 8η Απριλίου.
- Ψωμί, μπισκότα, μπάρες: Τα πρώτα προϊόντα από αλεύρι αλεσμένων εντόμων στα ράφια των σουπερ μάρκετ
- Καιρός: Έρχεται καλοκαίρι- Ποια ημέρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 στην Αττική
- Σβήνουν τα περίπτερα εφημερίδων στην Αθήνα: «Να χαρακτηριστεί το επάγγελμά μας διατηρητέο»
- YouTuber πήγε στο «Νησί του Φιδιού» και βγήκε ζωντανός: Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.