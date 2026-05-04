Άκαμπτο το Ιράν μπροστά στο «Σχέδιο Ελευθερία»: «Είμαστε φύλακες του Ορμούζ» - Σε κίνδυνο η εκεχειρία

Άκαμπτη παραμένει η ιρανική πλευρά, προειδοποιώντας, εκ νέου, τις ΗΠΑ πως είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε απειλή από πλευράς τους όσον αφορά στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσε που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επιμένει πως η Τεχεράνη παραμένει ο «φύλακας και προστάτης» του Ορμούζ.

«Τα πλοία και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες γνωρίζουν καλά πως η εξασφάλιση της ασφάλειάς τους απαιτεί τον συντονισμό με τις ικανές Αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατία του Ιράν» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Μπαγκαΐ έκρινε πως όσες χώρες ακολουθούν τους νόμους, δεν υπάρχει λόγος να υποκύψουν στις «παράνομες πράξεις» των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, να υπενθυμιστεί, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης του Ιράν επεσήμανε πως θα επιτεθεί «σε κάθε ξένη δύναμη» που επιχειρήσει να προσεγγίσει ή να μπει στα Στενά, «ειδικά, τον επιθετικό αμερικανικό στόλο».

«Θα διατηρήσουμε και θα διαχειριστούμε σθεναρά την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ με όλες μας τις δυνάμεις και ενημερώνουμε όλα τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλοια να απέχουν από κάθε προσπάθεια διέλευσης χωρίς τον συντονισμό των ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στο στενό του Ορμούζ, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ιράν: «Οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις υπερβολικές απαιτήσεις»

Στο μεταξύ, το Ιράν κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ «να υιοθετήσουν μια λογική προσέγγιση» και να εγκαταλείψουν τις «υπερβολικές απαιτήσεις» τους, αφού έλαβε απάντηση από την Ουάσινγκτον στη νέα πρότασή του στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Σε αυτό το στάδιο, η προτεραιότητά μας είναι να βάλουμε τέλος στον πόλεμο. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος. Διαπραγματευτήκαμε δύο φορές για τις πτυχές του πυρηνικού (προγράμματος) και, ταυτοχρόνως, δεχθήκαμε επίθεση από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η άλλη πλευρά οφείλει να αποφασίσει να υιοθετήσει μια λογική προσέγγιση και να εγκαταλείψει τις υπερβολικές απαιτήσεις όσον αφορά το Ιράν», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, η οποία αναμεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.



Το «Σχέδιο Ελευθερία»

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Κυριακή (03/05) ότι διέταξε να αρχίσει σήμερα επιχείρηση για να τερματιστεί το κλείσιμο του Ορμούζ τους τελευταίους δυο μήνες για να μπορέσουν να φύγουν από τον Κόλπο πλοία αποκλεισμένα εκεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε χθες βράδυ σε «ανθρωπιστική χειρονομία» και επίδειξη «καλής θέλησης» για να βοηθηθούν οι ναυτικοί που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του κλεισίματος της πλωτής διόδου.

Από σήμερα, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει να περνούν τα Στενά του Ορμούζ πλοία «που δεν έχουν καμιά σχέση με τη διένεξη στη Μέση Ανατολή» ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Προειδοποίησε πως αν η επιχείρηση αυτή, που βάφτισε Project Freedom («Σχέδιο Ελευθερία») εμποδιστεί από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, αυτές οι τελευταίες «δυστυχώς θα αντιμετωπιστούν διά της ισχύος».

Ταυτόχρονα έκανε λόγο για «πολύ θετικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη μέσω Πακιστάν.

Σε ανακοινωθέν του, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανέφερε πως στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά, πάνω από 100 αεροσκάφη όλων των τύπων και κάπου 15.000 στρατιωτικοί.

Η επιχείρηση αυτή προκαλεί οργή στο Ιράν, που προειδοποίησε χθες πως θα τη θεωρήσει παραβίαση της ανακωχής που κηρύχθηκε την 8η Απριλίου.