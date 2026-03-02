Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» απέπλευσαν για την Κύπρο

Δύο ελληνικές φρεγάτες, η «Κίμων» και η «Ψαρά», απέπλευσαν με προορισμό την Κύπρο, μετά την απόφαση της κυβέρνησης που ελήφθη στον απόηχο επιθέσεων με ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι. Η «Ψαρά» φέρει το σύστημα «Κένταυρος».

Νωρίτερα, στη Μεγαλόνησο έφτασαν και δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία σταθμεύουν στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Παράλληλα, αυξημένη κινητικότητα καταγράφηκε στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, ενώ, σύμφωνα με κυπριακή κυβερνητική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, τα ιρανικής κατασκευής drones εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεδρίασης του Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε συνεχή συνεννόηση με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλης Πάλμας.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Την Τρίτη μεταβαίνει στην Κύπρο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, προκειμένου να συντονιστούν περαιτέρω οι ενέργειες.