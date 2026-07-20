Οι Χούθι θέτουν σε εφαρμογή ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν πως θέτουν σε ισχύ ναυτικό αποκλεισμό κατά της αντιπάλου τους, Σαουδικής Αραβίας, έπειτα από επιθέσεις εκατέρωθεν την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια.

Οι αντάρτες «κηρύσσουν ναυτικό αποκλεισμό κατά του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, βάσει της αρχής “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”, με άμεση ισχύ από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι, Γιαχία Σάρια.

Ο Σάρια τόνισε προηγουμένως ότι θα απαντήσουν για τον αποκλεισμό των λιμανιών της Υεμένης και για την επίθεση στο αεροδρόμιό της στη Σαναά.

«Ο λαός μας δεν μπορεί να υπομένει αυτή την άδικη πολιορκία και επιθετικότητα χωρίς να αντιδρά… Έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει αυτή την άδικη πολιορκία και επιθετικότητα με όλα τα διαθέσιμα μέσα», δήλωσε ο Σάρια.