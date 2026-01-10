Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη Συρία: Στο στόχαστρο θέσεις του ISIS σε όλη τη χώρα

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε πολλαπλούς βομβαρδισμούς στη Συρία εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ως μέρος μιας επιχείρησης που ξεκίνησε η Ουάσιγκτον τον Δεκέμβριο μετά από επίθεση εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, μία συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πραγματοποιεί τους τελευταίους μήνες αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία, με στόχο ύποπτους του Ισλαμικού Κράτους, συχνά με τη συμμετοχή των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

«Οι επιθέσεις σήμερα είχαν ως στόχο το ISIS σε όλη τη Συρία», ανέφερε το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο (CENTCOM) σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Η δήλωση δεν ανέφερε εάν υπήρξαν θύματα στις επιθέσεις. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου ήταν μέρος μιας επιχείρησης που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, μετά τη δολοφονία Αμερικανών στρατιωτικών στη Συρία από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με το CENTCOM.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας πολιτικός διερμηνέας σκοτώθηκαν στο περιστατικό της 13ης Δεκεμβρίου. Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν στη Συρία.

Η κυβέρνηση της Συρίας ηγείται από πρώην ενόπλους που ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024 μετά από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, και περιλαμβάνει μέλη του πρώην παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη χώρα που αποσχίστηκαν από την οργάνωση και συγκρούστηκαν με το Ισλαμικό Κράτος.

Η Συρία συνεργάζεται με την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους, έχοντας καταλήξει σε συμφωνία στα τέλη του περασμένου έτους, όταν ο πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σαράα επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο.