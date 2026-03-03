Οι ΗΠΑ καλούν τους υπηκόους τους να «φύγουν τωρα» από ολόκληρη τη Μέση Ανατολή

Η διπλωματία των ΗΠΑ απηύθυνε σύσταση χθες Δευτέρα στους αμερικανούς πολίτες σε σχεδόν όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, να «φύγουν τώρα» από την περιοχή, χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα, επικαλούμενη τους «σοβαρούς κινδύνους» για την ασφάλειά τους, εν μέσω του πολέμου που διεξάγουν ο αμερικανικός και ο ισραηλινός στρατός εναντίον του Ιράν από το Σάββατο.

Η οδηγία, που δημοσιοποίησε η αμερικανίδα βοηθός υπουργός Εξωτερικών Μόρα Ναμντάρ μέσω X, αφορά 14 κράτη, ανάμεσά τους την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τη Συρία.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι ανέλαβε δράση για να αναχαιτίσει νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, προειδοποιώντας τους κατοίκους διαφόρων περιοχών να σπεύσουν σε καταφύγια.

Ανέφερε σχεδόν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα ότι εντόπισε «πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και ότι «συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής».