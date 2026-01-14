Οι ΗΠΑ μειώνουν προσωρινά το προσωπικό τους στη βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, σύμφωνα με πληροφορίες της CBS News, σε ένα «προληπτικό μέτρο» λόγω των αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή γίνεται για την ασφάλεια των πολιτών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η απόφαση ακολουθεί τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «πολύ ισχυρά μέτρα» εναντίον του Ιράν, αν εκτελεστούν διαδηλωτές, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότεροι από 2.400 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί κατά την πρόσφατη καταστολή.

Η βάση Αλ-Ουντέιντ, η μεγαλύτερη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και προσωπικό του Ηνωμένου Βασιλείου σε περιοδική βάση. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για μαζική αποχώρηση, αλλά για περιορισμένες κινήσεις ασφάλειας.

Ιρανός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη προειδοποίησε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε επίθεση, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία συστήνει αυξημένη προσοχή στους πολίτες της.

Οι πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν, που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν εξελιχθεί σε σοβαρή πρόκληση για το καθεστώς, με χιλιάδες συλλήψεις και δεκάδες νεκρούς.