Οι μετασεισμοί δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης στη Βενεζουέλα: Δραματική η κατάσταση στα νοσοκομεία

Χωρίς σταματημό συνεχίζουν οι διασώστες τις υπεράνθρωπες προσπάθειες να βρουν επιζώντες από τους δύο φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, καθώς έχουν περάσει περισσότερες από τρεις ημέρες με την μακάβρια λίστα των θυμάτων να έχει ξεπεράσει τους 1.430 νεκρούς.

Οι συχνοί μετασεισμοί παρεμποδίζουν τις προσπάθειες διάσωσης και τα νοσοκομεία αγωνίζονται να περιθάλψουν τους τραυματίες σε ένα παραμελημένο - εδώ και δεκαετίες - σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN, ότι ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο κοντά στο Καράκας είναι πλέον λειτουργικός, μειώνοντας ένα βασικό εμπόδιο για την εισροή βοήθειας από άλλες χώρες.

Διαβάστε επίσης: Συγκλονιστικό βίντεο από τη Βενεζουέλα: Βρέφος ανασύρθηκε ζωντανό 32 ώρες μετά τους σεισμούς

Εκτός από τις προμήθειες, οι ΗΠΑ και άλλα έθνη έχουν στείλει εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης για να βοηθήσουν επί τόπου.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια

Σύμφωνα με τη UNICEF, εκτιμάται ότι περίπου 680.000 παιδιά έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια μετά τους σεισμούς.

Νοσοκομεία στο Καράκας, καθώς και στις πολιτείες Λα Γκουάιρα, Καραμπόμπο, Αράγουα και Φαλκόν, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την καταστροφή, με αποτέλεσμα ορισμένες εγκαταστάσεις να λειτουργούν στα όρια της χωρητικότητάς τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UNICEF, η κατάσταση αυτή διαταράσσει την παροχή φροντίδας σε εγκύους και παιδιά.

«Τρεις ημέρες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης, το μέγεθος των αναγκών γίνεται όλο και πιο σαφές», δήλωσε ο Manuel Rodriguez Pumarol, εκπρόσωπος της UNICEF στη Βενεζουέλα.

«Τα νοσοκομεία λειτουργούν πέραν των ορίων της χωρητικότητάς τους, χιλιάδες παιδιά δεν έχουν αξιόπιστη πρόσβαση σε ασφαλές νερό και πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές».

Στο Καράκας, οι πληροφορίες λένε ότι 432 σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, κάτι που «εμποδίζει την εκπαίδευση των παιδιών», ενώ οι αρχές χρησιμοποιούν τα άθικτα σχολεία ως προσωρινά καταφύγια για εκτοπισμένες οικογένειες.