Συγκλονιστικό βίντεο από τη Βενεζουέλα: Βρέφος ανασύρθηκε ζωντανό 32 ώρες μετά τους σεισμούς

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στη Βενεζουέλα και ένα νεογέννητο μωράκι ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα κτιρίου, 32 ώρες μετά τον διπλό σεισμό.
Ένα βίντεο που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολείς, πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων, αργά χθες το βράδυ, στην πλέον πληγείσα πόλη της χώρας, τη Λα Γουάιρα.
Ο φακός τους καταγράφει να δίνουν ο ένας στον άλλο το μωρό, τυλιγμένο μέσα σε μια κουβέρτα, προτού καθαρίσουν προσεκτικά το παιδί με χαρτομάντιλα.
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Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το βρέφος είναι μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες.
Στο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που ο πατέρας του το ξαναπαίρνει στην αγκαλιά του. Η μητέρα του βρέφους, η οποία είχε επίσης εγκλωβιστεί μετά τη διπλή δόνηση, διασώθηκε μία ώρα αργότερα.
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