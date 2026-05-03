Οι Νοτιοκορεάτες έκαναν τον ύπνο, άθλημα - Η αστεία πλευρά μίας απάνθρωπης πραγματικότητας

Εκατοντάδες νέοι συγκεντρώθηκαν σε κεντρικό σημείο της Νότιας Κορέας το Σάββατο (02/05) για να επιδοθούν σε ένα... ιδιαίτερο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς άθλημα.

Πήραν τις κουβέρτες τους, έβαλαν μάσκες για να μην τους ενοχλεί ο ήλιος και έριξαν έναν υπνάκο.

Ο ύπνος θεωρείται πολυτέλεια για πολλούς νέους στη Νότια Κορέα, όπου καταγράφονται εξαντλητικά ωράρια εργασίας.

Η μητροπολιτική κυβέρνηση της Σεούλ διοργάνωσε τον τρίτο ετήσιο αγώνα ύπνου της, καλώντας τους συμμετέχοντες να προσέλθουν σε τα πιο άνετά τους ρούχα, με γεμάτα στομάχια και, φυσικά, κουρασμένοι.

«Μεταξύ προετοιμασίας για τις εξετάσεις μου και δουλειές μερικής απασχόλησης, επιβιώνω με 3-4 ώρες ύπνου το βράδυ, που συμπληρώνεται με μικρούς υπνάκους στο γραφείο μου, κατά τη διάρκεια της ημέρας» σημείωσε μία από τις συμμετέχουσες, η οποία εμφανίστηκε με μία μεταξένια ρόμπα, δίνοντας έναν πιο αριστοκρατικό αέρα.

Άλλη φοιτήτρια επεσήμανε πως είναι έτοιμη να κάνει επίδειξη των δεξιοτήτων της στον ύπνο και να αποδείξει πως κοιμάται ένας βασιλιάς. Μάλλον βαθιά και ευχάριστα.

Δασκάλα αγγλικών δήλωσε πως υποφέρει από αυπνίες και ξυπνάει με το παραμικρό. Για τον λόγο αυτό επέλεξε μία ολόσωμη πιτζάμα με θύμα τα κοάλα, ένα ζώο που, ως γνωστόν, κοιμάται σαν κούτσουρο. «Ελπίζω να δανειστώ λίγη από τη μαγιά τους» ευχήθηκε η 24χρονη.

Η εκδήλωση έρχεται να ρίξει φως σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Νοτιοκορεάτες.

Τα στοιχεία, σύμφωνα με το Reuters, δείχνουν πως η Νότια Κορέα είναι από τις χώρες με τις περισσότερες ώρες εργασίας αλλά και τις λιγότερες ώρες ύπνου, στον κόσμο.

Να σημειωθεί πως ο φετινός τίτλος πήγε σε έναν άνδρα στα 80 και δεύτερη αναδείχθηκε μία 37χρονη.

«Ήμουν πτώμα, έχοντας κάνει νυχτερινές βάρδιες, πλην της πρωινής μου δουλειάς, στην οποία οδηγώ πολύ. Έτσι, όταν είδα τον διαγωνισμό, ήμουν αποφασισμένη να κοιμηθώ για να ξεκουραστώ στο αεράκι. Είμαι πολύ χαρούμενη που βγήκα δεύτερη».

Το βέβαιο είναι πως είναι χαρούμενη που κατάφερε να κοιμηθεί, επιτέλους.