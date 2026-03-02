Οι πιθανοί διάδοχοι του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - Είχε ονοματίσει τους εκλεκτούς του

Πριν από τα χτυπήματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που επέφεραν τον θάνατό του, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιτολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε σχεδιάσει τη διαδοχή του, σε περίπτωση θανάτου. Άλλωστε, ήταν 86 ετών.

Ο Αλί Χαμενεΐ ηγούνταν του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν από το 1989 και είχε την απόλυτη ισχύ. Για τους οπαδούς ήταν εκπρόσωπος του Θεού επί Γης αλλά και ο αρχηγός των των ενόπλων δυνάμεων, με τον καθοριστικό λόγο σε όλα τα βασικά κρατικά ζητήματα.

Από την περίοδο που διαδέχθηκε τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, τον «πατέρα» της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ ηγούνταν με σιδηρά πυγμή και αντιδρούσε σε κάθε προσπάθεια αλλαγής, συνθλίβοντας αντιπάλους και δίνοντας εντολή για μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών.

Πάνω απ΄όλα, όμως, θεωρούσε τον εαυτό το ως τον υπερασπιστή της Επανάστασης, υπεύθυνο για την ασφάλεια και την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και είχε εντοπίσει άτομα ικανά να τον αντικαταστήσουν.

Πλέον, τα άτομα αυτά έχουν μπει στο προσκήνιο και ένας ενδέχεται να επιλεγεί για τη διαδοχή.

Την Κυριακή (01/03), η κυβέρνηση του Ιράν επιβεβαίωσε πως ο Ανώτατος Ηγέτης του ήταν νεκρός, ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε κάνει την ίδια ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα, η ιρανική κρατική τηλεόραση IRNA ενημέρωσε πως την εξουσία του κράτους αναλαμβάνουν ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών. Αυτοί θα αναλάβουν να οδηγήσουν τη χώρα στη νέα εποχή, αναφέρθηκε, αλλά δεν ξεκαθαρίστηκε τι θα γίνει με τη διαδοχή του Χαμενεΐ.

Οι εκλεκτοί του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Ωστόσο, πριν από τις αεροπορικές επιδρομές του Σαββάτου, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έλαβε προφυλάξεις για να προετοιμάσει τη χώρα και το καθεστώς για την επιβίωσή τους. Ανέθεσε τη διακυβέρνηση της χώρας σε έναν από τους στενότερους συμμάχους του, τον βετεράνο πολιτικό Αλί Λαριτζανί, ο οποίος είναι επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και ουσιαστικά έχει παραγκωνίσει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους άτιμους Αμερικανούς να το μετανιώσουν», δήλωσε ο κ. Λαριτζανί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο (28/02). «Οι γενναίοι στρατιώτες και το μεγάλο έθνος του Ιράν θα δώσουν στους διεθνείς τυράννους που πηγαίνουν στην κόλαση ένα αξέχαστο μάθημα».

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είχε, επίσης, εξουσιοδοτήσει έναν μικρό κύκλο πολιτικών και στρατιωτικών συμμάχων να λαμβάνουν αποφάσεις, εάν θα σκοτωνόταν ή θα ήταν απρόσιτος, κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. Όρισε τέσσερα επίπεδα διαδοχής για ανώτερες στρατιωτικές και πολιτικές προσωπικότητες.

Τον περασμένο Ιούνιο, κατά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενΐ, είχε επιλέξει τρεις υποψηφίους για τη θέση του.

Να σημειωθεί πως ο Ανώτατος Ηγέτης πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, πρέπει να είναι ανώτερος σιίτης κληρικός και ακαδημαϊκός, που διορίζεται από επιτροπή κληρικών γνωστή ως Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων.

Είχε επιλέξει τα τρία αυτά πρόσωπα βασιζόμενος σε συνεντεύξεις με έξι ανώτερους αξιωματούχους και δύο κληρικούς.

Οι New York Times αναφέρουν πως είναι ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, ο αρχηγός του προσωπικού του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, Αλί Ασγκάρ Χετζάζι, και ο Χασάν Χομεϊνί, ένας μετριοπαθής κληρικός και εγγονός του Αγιατολάχ Χομεϊνί.

Εξ αυτών, ο Χετζάζι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Σαββατοκύριακου, όπως επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ορισμένες παρατάξεις ευνοούν και την περίπτωση του γιος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ο οποίος έχει σημαντική δράση στις σκιές, αλλά ο δολοφονηθείς φαίνεται πως δεν πίστευε στον νεποτισμό και είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει η θέση να είναι κληρονομική.

Τα συναισθήματα στη χώρα, μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιχειρήσεις, είναι ανάμεικτα. Άλλοι, όπως ο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης, κλαίνε την απώλεια του Χαμενεΐ, άλλοι πάλι πανηγυρίζουν χορεύοντας και τραγουδώντας για τον θάνατο ενός ολιγάρχη.