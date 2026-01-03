Οι πρώτες εικόνες του Μαδούρο μετά τη σύλληψη: «Το παρακολούθησα σαν τηλεοπτικό σόου», λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα (3/1) ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η γυναίκα του μεταφέρονται στη Νέα Υόρκη. Στο μεταξύ, οι πρώτες εικόνες από τον Μαδούρο να οδηγείται στο πολεμικό πλοίο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Στις φωτογραφίες οι ειδικές δυνάμεις, αφού του έχουν περάσει χειροπέδες, τον καθοδηγούν στο πλοίο, ενώ σε άλλες φαίνεται λίγο μετά τη σύλληψη του ντυμένος με τις πιτζάμες, ακριβώς έτσι όπως τον συνέλαβαν.

FOTO OFICIAL DE MADURO TRAS SER CAPTURADO.



SE LO LLEVARON EN PIJAMA. pic.twitter.com/x92Gu9GFSU — Guillo (@codiguillos) January 3, 2026

Gracias, Dios, por permitirnos ver a este tirano dictador de mierda de Nicolás Maduro capturado.



Que viva muchísimos años en una prisión.



¡Viva Venezuela libre! pic.twitter.com/7DjUdbiwUE — Luis González (@luis_gj) January 3, 2026

Μάλιστα, πέρα από τις φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social νέα φωτογραφία του Μαδούρο πάνω στο USS Iwo Jima, το πλοίο που θα τον μεταφέρει στη Νέα Υόρκη.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαδούρο μέσα στο USS Iwo Jima | DonaldJ.Trump@Truth Social

Τραμπ για σύλληψη Μαδούρο: «Το έβλεπα σαν τηλεοπτικό σόου»

Αναφορικά με τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Τραμπ ανέφερε νωρίτερα, σύμφωνα με το BBC: ««Ήταν μια καταπληκτική επιχείρηση, σαν τηλεοπτικό σόου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη σύλληψη από το Μαρ-α-Λάγκο, παρουσία στρατιωτικών αξιωματούχων.

Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας. Είπε πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλα η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, τόνισε ο Ντ. Τραμπ, προσθέτοντας πως οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Γιατί οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι δήλωσε αργότερα το Σάββατο ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος τους σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Μαδούρο κατηγορείται ότι ηγείται μιας «διεφθαρμένης, παράνομης κυβέρνησης που, επί δεκαετίες, έχει αξιοποιήσει την κυβερνητική εξουσία για να προστατεύσει και να προωθήσει παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών». Ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες διακίνησης ναρκωτικών «εμπλούτισαν και εδραίωσαν την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της Βενεζουέλας».

Οι αμερικανικές Αρχές ισχυρίζονται ότι ο Μαδούρο συνεργάστηκε με «μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκο-τρομοκράτες στον κόσμο» για να φέρει τόνους κοκαΐνης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Μαρία Ματσάδο: «Έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία»

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο «Μαρία Ματσάδο», η ίδια χαιρετίζει την πρωτοβουλία των ΗΠΑ και μάλιστα δηλώνει έτοιμη να αναλάβει την εξουσίοα.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ ανήρτησε: «Ο Νικολάς Μαδούρο από σήμερα αντιμετωπίζει τη διεθνή δικαιοσύνη για τα αποτρόπαια εγκλήματα που διέπραξε εναντίον των Βενεζουελάνων και πολιτών πολλών άλλων εθνών. Απέναντι στην άρνησή του να αποδεχθεί μια διαπραγματευμένη έξοδο, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκπλήρωσε την υπόσχεσή της να επιβάλει τον νόμο.

Έφτασε η ώρα η Λαϊκή Κυριαρχία και η Εθνική Κυριαρχία να επικρατήσουν στη χώρα μας. Θα αποκαταστήσουμε την τάξη, θα απελευθερώσουμε τους πολιτικούς κρατούμενους, θα χτίσουμε μια εξαιρετική χώρα και θα φέρουμε τα παιδιά μας πίσω στο σπίτι.

Αγωνιζόμαστε εδώ και χρόνια, τα δώσαμε όλα και άξιζε τον κόπο. Αυτό που έπρεπε να συμβεί, συμβαίνει.

Αυτή είναι η ώρα των πολιτών. Εκείνων που ρισκάραμε τα πάντα για τη δημοκρατία στις 28 Ιουλίου. Εκείνων που επιλέξαμε τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια ως νόμιμο Πρόεδρο της Βενεζουέλας, ο οποίος πρέπει να αναλάβει άμεσα τη συνταγματική του θητεία και να αναγνωριστεί ως Αρχηγός της Εθνικής Ένοπλης Δύναμης από όλους τους αξιωματικούς και στρατιώτες που την απαρτίζουν.

Σήμερα είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε την εντολή μας και να αναλάβουμε την εξουσία. Ας παραμείνουμε σε εγρήγορση, ενεργοί και οργανωμένοι μέχρι να ολοκληρωθεί η Δημοκρατική Μετάβαση. Μια μετάβαση που μας χρειάζεται όλους.

Προς τους Βενεζουελάνους που βρίσκονται μέσα στη χώρα μας: να είστε έτοιμοι να θέσετε σε εφαρμογή όσα πολύ σύντομα θα σας ανακοινώσουμε μέσω των επίσημων καναλιών μας.

Προς τους Βενεζουελάνους που βρίσκονται στο εξωτερικό: σας χρειαζόμαστε κινητοποιημένους, ενεργοποιώντας κυβερνήσεις και πολίτες σε όλο τον κόσμο και δεσμεύοντάς τους από τώρα στη μεγάλη επιχείρηση οικοδόμησης της νέας Βενεζουέλας.

Σε αυτές τις αποφασιστικές ώρες, λάβετε όλη μου τη δύναμη, την εμπιστοσύνη και την αγάπη μου. Παραμένουμε όλοι σε επαγρύπνηση και σε επαφή.

Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη, Πάμε με το χέρι του Θεού, μέχρι το τέλος», δήλωσε με επιστολή που δημοσίευσε στα social media.