Οι πυρκαγιές στην Ευρώπη «μπορεί να καίνε για μήνες» – Ο κίνδυνος από τα πυρομαχικά του Ισπανικού Εμφυλίου

Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται σε μεγάλες περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας, με τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να δίνουν αδιάκοπη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων. Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση τη «σοβαρότερη» που έχει αντιμετωπίσει η χώρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι φλόγες εξακολουθούν να κατακαίνε εκτεταμένες εκτάσεις στα νοτιοδυτικά. Δήλωσε ακόμα ότι οι πυρκαγιές έχουν «περιοριστεί» στην περιοχή Λαντ και έχουν «σταθεροποιηθεί» στη γειτονική περιοχή της Ζιρόντ.

Νωρίτερα, οι γαλλικές πυροσβεστικές αρχές δήλωσαν ότι « η πυρκαγιά θα καίει για «αρκετές εβδομάδες, πιθανώς αρκετούς μήνες» προτού σβήσει πλήρως».

Στην Ισπανία, περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, σύμφωνα με τις αρχές. Ο πρωθυπουργός της χώρας χαρακτήρισε τις πυρκαγιές «την πιο οδυνηρή έκφραση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης», υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί. Στη Γαλλία, η ένταση των πυρκαγιών έχει προκαλέσει τον σχηματισμό «σύννεφων φωτιάς» (pyrocumulus), ενός εξαιρετικά σπάνιου φαινομένου που, σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχει καταγραφεί ξανά στη χώρα. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σημαντικά υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα στις πληγείσες περιοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας και την επόμενη εβδομάδα, ενώ δεν διαφαίνεται καμία αξιόλογη βροχόπτωση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατάσβεση των μετώπων.

Τα μη εκραγέντα πυρομαχικά από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο θέτουν σε κίνδυνο τους πυροσβέστες

Οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία φέρνουν στην επιφάνεια έναν απρόσμενο κίνδυνο που έχει τις ρίζες του στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Στην περιοχή Βαλ ντ'Ουίχο, στην επαρχία Καστεγιόν της ανατολικής Ισπανίας, οι πυροσβέστες δεν καλούνται μόνο να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, αλλά και τον κίνδυνο από μη εκραγέντα πυρομαχικά που παραμένουν θαμμένα στο έδαφος εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Βαλένθια, Τσέβι Μπολουμάρ, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE, σύμφωνα με το Reuters, η παρουσία των πυρομαχικών δυσχεραίνει σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και αυξάνει τους κινδύνους για τα πυροσβεστικά συνεργεία.

Η ορεινή περιοχή του Βαλ ντ'Ουίχο αποτελούσε τμήμα της περίφημης γραμμής XYZ, ενός εκτεταμένου αμυντικού συστήματος οχυρώσεων που κατασκεύασαν οι Δημοκρατικές δυνάμεις το 1938, προκειμένου να υπερασπιστούν τη Βαλένθια απέναντι στην προέλαση των εθνικιστικών στρατευμάτων του στρατηγού Φρανσίσκο Φράνκο. Η περιοχή βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών μαχών και αεροπορικών επιδρομών, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών να παραμείνουν θαμμένες στο υπέδαφος.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα μη εκραγέντα πυρομαχικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες και ενδέχεται να εκραγούν απρόβλεπτα όταν εκτεθούν στις φλόγες ή στην έντονη θερμική καταπόνηση, γεγονός που καθιστά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης ακόμη πιο επικίνδυνες.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Μπορντό αυξάνεται έξι φορές πάνω από τα ασφαλή επίπεδα του ΠΟΥ

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία προκαλούν αύξηση των συγκεντρώσεων επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων στο Μπορντό πολύ πάνω από τα ασφαλή επίπεδα, δήλωσε στο CNN τη Δευτέρα ο Ρίτσαρντ Πόουπ, ατμοσφαιρικός επιστήμονας.

«Τις τελευταίες ημέρες, στο Μπορντό έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις PM2.5 (βασικού ατμοσφαιρικού ρύπου) (μεγαλύτερες από) 100 µg/m3, ενώ το όριο ημερήσιας έκθεσης ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι 15 µg/m3», δήλωσε ο Πόουπ, ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο του Λιντς στην Αγγλία.

Κάτοικοι στο Μπορντό δήλωσαν στο CNN ότι παλεύουν με τον καπνό και την κακή ποιότητα του αέρα που προκύπτουν από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη νοτιοδυτική Γαλλία.



