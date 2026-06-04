Οι ταξιδιώτες αποφάσισαν: Αυτό είναι το πιο βρόμικο αεροδρόμιο της Βρετανίας

Όσοι ταξιδεύουν συχνά, μπορολυν να επιβεβαιώσουν ότι τα αεροδρόμια είναι πολλές φορές από τα πιο βρόμικα που μπορείς να βρεθείς και να πρέπει να περάσεις αρκετές ώρες.Μια νέα μελέτη αποκάλυψε ποια από τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν λάβει τα περισσότερα παράπονα από ταξιδιώτες αναφορικά με το πόσο βρόμικα είναι.

Η Private Tours England εξέτασε τις κριτικές της Google για 50 αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου και μέτρησε πόσο συχνά οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούσαν τη λέξη «βρόμικο» στα σχόλιά τους. Η κατάταξη βασίζεται στο ποσοστό των συνολικών κριτικών που αναφέρουν τη λέξη.

Το αεροδρόμιο Leeds Bradford αναδείχθηκε το πιο βρώμικο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολικά το 2,46% όλων των κριτικών του, να χρησιμοποιούν τη λέξη όταν περιγράφουν την εμπειρία τους εκεί.

Το εν λόγω αεροδρόμιο περιλαμβάνει δρομολόγια προς διάφορους προορισμούς, όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιταλία. Το αεροδρόμιο έχει βαθμολογία 3,2 στην Google

«Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγες θέσεις, οι τουαλέτες είναι πολύ βρώμικες και το WiFi δεν λειτουργεί καθόλου.», είπε ένας χρήστης.

Ένας δεύτερος έγραψε: «Για να πω ότι έχει ανακαινιστεί, είναι φθηνό, έχει πλαστικά φυτά IKEA παντού και βρώμικο. Το κοινόχρηστο σαλόνι είναι αρκετά κακό, αλλά το Avro Lounge είναι απόλυτη ντροπή».

Ένας άλλος δήλωσε: «Αποφύγετε αυτό το βρώμικο, μικρό αεροδρόμιο αν μπορείτε. Εντελώς ακατάλληλο για τον σκοπό αυτό».

Τα 10 πιο βρώμικα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. Αεροδρόμιο Λιντς Μπράντφορντ - 2,46%

2. Αεροδρόμιο Μάντσεστερ - 1,45%

3. Διεθνές Αεροδρόμιο Μπέλφαστ - 1,42%

4. Λονδίνο Στάνστεντ - 1,18%

5. Αεροδρόμιο Μπέρμιγχαμ - 1,13%

6. Αεροδρόμιο Εδιμβούργου - 1,05%

7. Αεροδρόμιο Λούτον Λονδίνου - 0,96%

8. Αεροδρόμιο Νιούκαστλ - 0,84%

9. Αεροδρόμιο Μπρίστολ - 0,80%

10. Αεροδρόμιο Ανατολικών Μίντλαντς - 0,73%