Οι τέσσερις περιοχές που ταρακουνήθηκαν από τον σεισμό στην Τουρκία: Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Νύχτα αγωνίας προβλέπεται η αποψινή για την Τουρκία μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ, όπως ανέφερε σχετικά η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD).

Από τις αρχικές αναφορές των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, γίνεται λόγος πως τουλάχιστον 24 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί ζημιές, λόγω του ισχυρού σεισμού, ενώ ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται Τζαμιά, κατοικίες και δημόσιες υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, μεταδίδουν πως επλήγησαν περισσότερο οι περιοχές της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, του Μπαλικεσίρ και της Μανίσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αναφορά για τυχόν θύματα, παρόλο που οι έρευνες για απεγκλωβισμένους συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί -και από βιντεοληπτικό υλικό- πως έχει καταρρεύσει ένα κτίριο.

Σεισμός στην Τουρκία: Συνολικά 20 μετασεισμοί μετά τα 6,1

Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) ανέφερε ότι μετά τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Μπαλικεσίρ, σημειώθηκαν συνολικά 20 μετασεισμοί, με 15 από αυτούς να κυμαίνονται από 0 έως 3 και 5 από αυτούς να κυμαίνονται από 4 έως 5 Ρίχτερ.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της πόλης στη δυτική Τουρκία βρίσκονται στους δρόμους, λαμβάνοντας προειδοποίηση από τις αρμόδιες Αρχές να μην πλησιάζουν σε κτίρια, καθώς συντρέχει λόγος κατάρρευσης.

«Μέχρι στιγμής, έχουν σημειωθεί συνολικά 20 μετασεισμοί, 15 μεταξύ 0-3 Ρίχτερ και 5 μεταξύ 4-5 Ρίχτερ. 319 άτομα προσωπικό και 79 οχήματα εργάζονται σε προσπάθειες έρευνας και διάσωσης στην περιοχή. Τα Κέντρα Διαχείρισης Καταστροφών στην περιοχή έχουν συνεδριάσει υπό την προεδρία των κυβερνητών. Αυτή τη στιγμή, έχουν ληφθεί 24 αναφορές ζημιών από τα Κέντρα Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112 και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη» αναφέρει σχετικά η AFAD.

Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir.



Şu ana kadar;

▪️ 0 – 3.0 arası, 15 adet

▪️ 4.0 - 5.0 aras, 5 adet

olmak üzere toplam 20 artçı deprem… — AFAD (@AFADBaskanlik) August 10, 2025

Σεισμός στην Τουρκία: Τι είπε ο Λέκκας

Για τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 19:53 στην περιοχή Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ, στη δυτική Τουρκία, τοποθετήθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας ήταν καθησυχαστικός σχετικά με το εάν επηρεάζεται ο ελληνικός χώρος από τον ισχυρό σεισμό στην Τουρκία, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Εκτιμώ πως είναι ο κύριος σεισμός, παρόλο που το συγκεκριμένο ρήγμα μπορεί να δώσει μεγαλύτερες, σε ένταση, δονήσεις».

«Από τότε, έχουμε δεκάδες μετασεισμούς, αλλά ο σεισμός δεν θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο, καθώς το εν λόγω ρήγμα δεν συμπίπτει με αυτό της Ανατολίας» ξεκαθάρισε ο κ. Λέκκας για τη δόνηση στην Τουρκία.

«Επίσης, δεν θα έχουμε επιπτώσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη παρόλο που το επίκεντρο βρίσκεται ανάμεσά τους, δεδομένου ότι το ρήγμα βρίσκεται σε βορειοδυτικό σημείο» είπε ακόμη ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 11 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού.

Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές στην περιοχή όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων. Η περιοχή του Σίντζιρτζι είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

Μάλιστα, στις 20:18 το βράδυ της Κυριακής, σημειώθηκε μετασεισμός στην ίδια πόλη μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, με τους κατοίκους να είναι πανικοβλημένοι και να είναι στους δρόμους, καθώς φοβούνται για μεγαλύτερη δόνηση.

Την ίδια ώρα, από τις πρώτες εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα, φαίνεται ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει σαν «τραπουλόχαρτο», χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν υπάρχουν τυχόν θύματα.

Πριν από λίγο έγινε γνωστή η πρώτη αντίδραση Ερντογάν: «Εκφράζω τις ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό στο Μπαλίκεσιρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες μας. Από την αρχή, όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν αναλάβει δράση και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Μακάρι ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα μας από κάθε είδους καταστροφές».