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Οι θεωρίες για τον θάνατο του Μπρους Λι: Ένα παγκόσμιο είδωλο που πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του

Ο Μπρους Λι πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του στα 32 του και οι διάφορες θεωρίες για τον θάνατό του δίνουν και παίρνουν εδώ και δεκαετίες.

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Μπρους Λι
Μπρους Λι | Archives/Getty Images
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Το ημερολόγιο έγραφε 20 Ιουλίου 1973 όταν ο Μπρους Λι παραπονέθηκε για έντονο πονοκέφαλο, πήγε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ. Βρέθηκε αναίσθητος λίγες ώρες αργότερα, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του, κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Ο αιφνίδιος θάνατος στα μόλις 32 του έτη, αποδόθηκε σε εγκεφαλικό οίδημα - για το οποίο μάλιστα γράφτηκαν διάφορες θεωρίες σχετικά με την αιτία του. Όπως γράφει το People, τη δεκαετία του 1970 οι υποστήριξαν ότι προκλήθηκε από υπερευαισθησία σε συνταγογραφημένο φάρμακο, ενώ πιο πρόσφατες μελέτες ανέφεραν πως οφειλόταν σε θερμοπληξία ή ακόμη και στην υπερβολική κατανάλωση νερού.

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