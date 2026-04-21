ΟΗΕ: 7.900 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται από το 2025 και 80.000 από το 2014

Σοκάρουν τα νούμερα των μεταναστών που έχουν χάσει τη ζωή τους, ή αγνοούνται στις μεταναστευτικές οδούς σε όλο τον κόσμο το 2025. Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή του ΟΗΕ, τα άτομα είναι περίπου 7.900.

Την ίδια στιγμή, ο υπολογισμός από το 2014 και μετά προκαλεί επίσης ανησυχία. Συνολικά περισσότεροι από 80.000 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται από το 2014, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ξεκίνησε να διατηρεί αρχεία.

«Οι σχεδόν 8.000 θάνατοι που καταγράφηκαν το 2025 σηματοδοτούν τη συνέχιση και την επιδείνωσης της παγκόσμιας αποτυχίας να βάλει τέλος σε αυτούς τους θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν», σημείωσε ο ΔΟΜ στην ετήσια έκθεσή του, την οποία επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την αρχή του 2026 ο ΔΟΜ έχει ήδη καταγράψει 1.723 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στις μεταναστευτικές οδούς.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η μείωση που παρατηρήθηκε πέρυσι «συνδέεται εν μέρει με την πραγματική μείωση του αριθμού των ανθρώπων που επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν παράτυπες και επικίνδυνες μεταναστευτικές οδούς», κυρίως στην αμερικανική ήπειρο.

«Όμως εξηγείται επίσης και από τους οικονομικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στους ανθρωπιστικούς φορείς οι οποίοι καταγράφουν τους θανάτους μεταναστών στις κύριες μεταναστευτικές οδούς», πρόσθεσε ο ΔΟΜ.