ΟΗΕ: Απόφαση για την προστασία των δημοσιογράφων

Η Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα, με ελληνική πρωτοβουλία, την Απόφαση για την «Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας».
Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Απόφαση αναδεικνύει τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου και της προστασίας των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.
Το κείμενο κάνει ειδική αναφορά στους δημοσιογράφους που καλύπτουν θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής κρίσης, ενώ επισημαίνει τις νέες προκλήσεις που φέρνουν οι τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη.
