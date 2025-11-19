Μενού

ΟΗΕ: Απόφαση για την προστασία των δημοσιογράφων

Μήνυμα υπέρ της ελευθερίας του Τύπου και της ασφάλειας των δημοσιογράφων.

Reader symbol
Newsroom
ΟΗΕ
ΟΗΕ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα, με ελληνική πρωτοβουλία, την Απόφαση για την «Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας».

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Απόφαση αναδεικνύει τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου και της προστασίας των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.

Το κείμενο κάνει ειδική αναφορά στους δημοσιογράφους που καλύπτουν θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής κρίσης, ενώ επισημαίνει τις νέες προκλήσεις που φέρνουν οι τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ