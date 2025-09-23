Μενού

ΟΗΕ: LIVE η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην 80η Γενική Συνέλευση

Στο βήμα της η 80ης Γενικής Συνέλευσης ο Ντόναλντ Τραμπ.

Reader symbol
Newsroom
Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ
Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ | Youtube
  • Α-
  • Α+

Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ βρίσκεται, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζοντας το «όραμά του για τον κόσμο» και τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με άξονες την «ειρήνη, την κυριαρχία και την ελευθερία».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αναμένεται να αναδείξει την «ανανέωση της αμερικανικής ισχύος» και να καταγγείλει τη διάβρωση της παγκόσμιας τάξης από τους διεθνείς θεσμούς.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ