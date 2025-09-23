Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ βρίσκεται, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζοντας το «όραμά του για τον κόσμο» και τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με άξονες την «ειρήνη, την κυριαρχία και την ελευθερία».
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αναμένεται να αναδείξει την «ανανέωση της αμερικανικής ισχύος» και να καταγγείλει τη διάβρωση της παγκόσμιας τάξης από τους διεθνείς θεσμούς.
