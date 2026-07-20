Οικογένεια έκανε «χρυσές» διακοπές στην Ισπανία και έριξε «πιστόλι» στην πληρωμή: Συνελήφθη η γυναίκα

Ένα φοβερό περιστατικό απάτης που θυμίζει τη γνωστή φράση «ο τζάμπας πέθανε», πραγματοποιήθηκε σε πολυτελές θέρετρο της Γκραν Κανάρια, όταν μια τριμελής οικογένεια επιχείρησε να εγκαταλείψει την Ισπανία, αφήνοντας πίσω της χρέος της τάξης των 2.400 ευρώ, που δεν το λες και μικρό, έπειτα από διαμονή 11 ημερών στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα με την κατηγορία της απάτης στο αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια, αφού η ίδια υποστήριξε ότι είχαν προκύψει προβλήματα με την τραπεζική κάρτα που είχε χρησιμοποιήσει για την κράτηση των διακοπών της.

Η γυναίκα, η οποία ταξίδεψε στο νησί των Κανάριων Νήσων με τον σύντροφο και το παιδί της, διέμεινε εκεί για 11 βραδιές, ωστόσο, όταν το ξενοδοχείο επιχείρησε να χρεώσει την κάρτα που είχε χρησιμοποιηθεί για την κράτηση, η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου,το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη γυναίκα, η οποία δήλωσε ότι θα εξοφλούσε τον λογαριασμό, αλλά στη συνέχεια σταμάτησε να απαντά στην επιχείρηση χωρίς να έχει καταβάλει το ποσό.

Οι αστυνομικοί την εντόπισαν στο αεροδρόμιο του νησιού, όπου και τη συνέλαβαν, μεταφέροντάς την σε αστυνομικό τμήμα στη νότια ακτή της Γκραν Κανάρια. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Αστυνομικοί συνέλαβαν μια νεαρή αλλοδαπή γυναίκα ως φερόμενη δράστιδα απάτης, καθώς φέρεται να εγκατέλειψε ξενοδοχείο στον δήμο Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα χωρίς να πληρώσει για τη διαμονή της, η οποία ανερχόταν στις 2.113 λίρες».

«Η έρευνα ξεκίνησε αφού η διεύθυνση του ξενοδοχείου κατήγγειλε ότι μια οικογένεια, αποτελούμενη από δύο ενήλικες και έναν ανήλικο, είχε αποχωρήσει από το κατάλυμα μετά από διαμονή έντεκα διανυκτερεύσεων με παροχές "all-inclusive", χωρίς να εξοφλήσει τον λογαριασμό».

Σύμφωνα με την καταγγελία, η κράτηση έγινε μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου με τραπεζική κάρτα που παρέχεται ως εγγύηση. Ωστόσο, όταν το ξενοδοχείο επιχείρησε να χρεώσει την κάρτα μετά τη λήξη της διαμονής, η μέθοδος πληρωμής δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το προσωπικό του ξενοδοχείου προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το άτομο που είχε κάνει την κράτηση προκειμένου να επιλύσει την κατάσταση.

Παρόλο που αρχικά δήλωσε ότι σκόπευε να πραγματοποιήσει την πληρωμή, ισχυριζόμενη ότι δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στην τραπεζική της κάρτα επειδή βρισκόταν ήδη στο αεροδρόμιο, τελικά διέκοψε κάθε επικοινωνία χωρίς να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό.

Αφού έλαβαν γνώση του περιστατικού, οι αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας ξεκίνησαν έρευνα που τους επέτρεψε να εντοπίσουν τον φερόμενο ως δράστη στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου στο αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια, όπου συνελήφθη πριν φύγει από το νησί.

Μετά τη σύλληψη και την ολοκλήρωση των κατάλληλων δικαστικών διαδικασιών, η κρατούμενη μεταφέρθηκε στο Εθνικό Αστυνομικό Τμήμα Maspalomas για την προετοιμασία του αντίστοιχου φακέλου της υπόθεσης και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι παραμένει «σταθερά προσηλωμένη στην προστασία του τουριστικού τομέα των Καναρίων Νήσων».