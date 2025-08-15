Ιστορική συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Θερμή χειραψία των δύο ηγετών, ξεκίνησαν οι επαφές

Στην Αλάσκα βρίσκονται οι πρόεδροι των ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν για την ιστορική διμερή συνάντηση για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία και όχι μόνο.

Αυτό είναι το Νο.1 θέμα για τον Αμερικανό τουλάχιστον αν και φαίνεται πως ο Πούτιν έχει άλλες προτεραιότητες.

Τραμπ | AP

Στις τελευταίες του δηλώσεις, ο Τραμπ σημείωσε ότι «δεν θα είναι ικανοποιημένος, αν δεν επιτευχθεί σήμερα κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία».

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε την συνάντηση επιτυχημένη, είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One: «Δεν μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω κατάπαυση του πυρός».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μέσα στο Air Force One, συνάντηση με τους γερουσιαστές της Αλάσκας Λίζα Μουρκόφσκι και Νταν Σάλιβαν, καθώς και τον κυβερνήτη της πολιτείας, Μάικ Ντανλίβι, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.

Οι δύο ηγέτες κατέβηκαν μαζί από τα αεροπλάνα, περπάτησαν και χαιρετήθηκαν μπροστά στην πινακίδα Αλάσκα 2025. Είχαν θερμό χαιρετισμό και μπήκαν στο ίδιο αυτοκίνητο.

Τραμπ Πούτιν | AP

Ιστορική χειραψία | AP

Η πρώτη επιθετική ερώτηση από δημοσιογράφους και η αντίδραση Πούτιν: Πρόεδρε Πούτιν θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;

Τραμπ Πούτιν | AP

Ένα λεπτό ακριβώς έμειναν μέσα οι δημοσιογράφοι. Ο μόνος που μίλησε ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας «σας ευχαριστούμε».

Τραμπ Πούτιν | AP

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Ρούμπιο και ο Γουίτκοφ Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Ρούμπιο και ο Γουίτκοφ. Δεν θα είναι man to man αλλά τρεις με τρεις. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News ότι η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν θα είναι τελικά τριμερής. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

Δίπλα στον Πούτιν Λαβρόφ και έμπειρος κορυφαίος διπλωμάτης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνοδεύεται από τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ και τον διπλωματικό του σύμβουλο κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Κρεμλίνο στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Η συνάντηση αυτή είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι θα γινόταν κατ' ιδίαν, μεταξύ των δύο προέδρων μόνο.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι θα είναι παρόντες ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, μετέδωσε επίσης το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διάθεση είναι «μαχητική», μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο για την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των δεσμών, τόνισε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.

Τραμπ και Πούτιν | AP

Bloomberg: H σύνοδος κορυφής μπορεί να θεωρηθεί νίκη για τον Πούτιν

«Ακόμη και πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της, ο Πούτιν μπορεί ήδη να κηρύξει νίκη», αναφέρει το άρθρο του Bloomberg. Το πρακτορείο σημειώνει ότι η πρόσκληση του Ρώσου προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες «μαρτυρά την αποψύξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών κατά τη δεύτερη [προεδρική] θητεία του [Ντόναλντ] Τραμπ».

Κρεμλίνο: Δυνατή μια τριμερής συνάντηση αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαρκέσουν “τουλάχιστον 6 με 7 ώρες” συνολικά συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Δήλωσε επίσης ότι και οι βοηθοί τους θα συμμετάσχουν σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις όπως αναμένεται να πραγματοποιηθούν, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Συνολικά, μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 με 7 ώρες”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν, πριν από διευρυμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια την κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι συνεχίζει να «σκοτώνει» στη χώρα του και πριν από τη σύνοδο στην Αλάσκα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά η προσπάθειά της να επιδείξει ισχύ εξαπολύοντας μια νέα επίθεση στα ανατολικά απέτυχε.

«Την ημέρα των διαπραγματεύσεων, ακόμη σκοτώνουν ανθρώπους. Και αυτό λέει πολλά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Στην καθημερινή του ομιλία προς το έθνος, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι παρά τη συνάντηση αυτή, δεν υπάρχει «κανένα σημάδι» ότι η Μόσχα σκοπεύει να σταματήσει την εισβολή της. «Ο πόλεμος συνεχίζεται. Συνεχίζεται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εντολή, ούτε καμιά ένδειξη ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.