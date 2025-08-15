Τραμπ: «Θέλω κατάπαυση του πυρός – Δεν θα είμαι ικανοποιημένος αν δεν γίνει» - Απειλεί με αποχώρηση

Σε νέες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι θέλει να δει «σήμερα την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία», λίγο πριν την ιστορική συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σε διαφορετική περίπτωση, «δεν θα είναι ικανοποιημένος».

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε την συνάντηση επιτυχημένη, είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One: «Δεν μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω κατάπαυση του πυρός».

Σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε πως θα αποχωρήσει άμεσα από την Αλάσκα εάν δεν έχει σύντομα αποτελέσματα.

"I think it’s going to work out very well and if it doesn’t, I’m going to head back home real fast."



EXCLUSIVE: President Trump sits down with Bret Baier as he travels to Alaska for a high-stakes summit with Russian President Vladimir Putin. Catch more of the interview tonight… pic.twitter.com/ES0oSkFb9V — Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

Τραμπ: «Απόφαση του Κιέβου τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία»

Τα πάντα μπορεί να συμβούν στην Αλάσκα, σχεδόν 8.000 χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν θα βρεθούν για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο εδώ και έξι χρόνια.



Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναχωρώντας, κατέστησε σαφές σε μία σύντομη ανάρτηση ότι θα είναι μία δύσκολη συνάντηση με «ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ!!!».



Και μέσα από το Air Force One ανέβασε τον πήχυ των προσδοκιών. Εκτίμησε ότι θα κάτι θα προκύψει, κρίνοντας από την σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας. Διεμήνυσε, όμως, ότι τίποτε δεν θα γίνει εάν δεν τελειώσει ο πόλεμος.

«Κάτι θα βγει (από τη συνάντηση με τον Πούτιν). Παρατήρησα ότι φέρνει μαζί του πολλούς Ρώσους επιχειρηματίες. Αυτό είναι καλό, μου αρέσει, επειδή θέλουν να κάνουν δουλειές. Αλλά δεν θα κάνουμε τίποτε, μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος», είπε ο Τραμπ.

Τραμπ Πούτιν | AP

Για το αν υπάρχει θέμα της ανταλλαγής εδαφών στο τραπέζι, ο Αμερικανός σχολίασε ότι «πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να αποφασίσει. Και πιστεύω ότι θα λάβουν την σωστή απόφαση. Αλλά δεν είμαι εδώ να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία».

O Ρώσος ηγέτης θέλει τη νίκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει μία ειρηνευτική συμφωνία. Από τον Λευκό Οίκο προειδοποίησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να μην παίξει μαζί του.

Ο Ρώσος Πρόεδρος πάει στην Αλάσκα με διακηρυγμένο στόχο να μην κάνει καμία εδαφική παραχώρηση. Πριν όμως έκανε μία στάση στην πόλη Μαγκαντάν στη ρωσική Άπω Ανατολή, μια επιλογή καθόλου τυχαία, αφήνοντας λουλούδια στο μνημείο σύμβολο της σοβιετο-αμερικανικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια του Β` Παγκοσμίου Πολέμου.



Κομίζοντας ένα πολιτικό μήνυμα, ο ισχυρός άνδρας της ρωσικής διπλωματίας έφτασε στο ξενοδοχείο φορώντας μπλούζα με τα αρχικά της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών!



Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις για την συνάντηση.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «δεν αναμένουμε τίποτε πριν την ώρα του. Γνωρίζουμε ότι έχουμε επιχειρήματα και έχουμε σαφή θέση. Θα την εξηγήσουμε. Πολλά έχουν ήδη γίνει κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του (ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ) Στίβεν Γουίτκοφ. Ο πρόεδρος (Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας) μίλησε γι` αυτό. Ο Γουίτκοφ μίλησε εκ μέρους του προέδρου Τραμπ. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ χρήσιμη συζήτηση αύριο».

Είναι πιθανόν προτάσεις οικονομικής συνεργασίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πείσουν τη Ρωσία να κάνει παραχωρήσεις πάνω στο ουκρανικό ζήτημα. Είτε συμβεί είτε όχι ο Πρόεδρος Πούτιν πέτυχε αυτό που ήθελε – μία συνάντηση κορυφής και την ευκαιρία να διαπραγματευτεί τετ-α-τετ με έναν Αμερικανό Πρόεδρο.

Εν αναμονή της κρίσιμης συνάντησης, ο Ουκρανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος, γράφοντας σε ανάρτηση “βασιζόμαστε στην Αμερική”. Με αγωνία αναμένουν το τηλέφωνο του Αμερικανού Προέδρου μετά την συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του ΚΑΙ οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ οι Πρόεδροι Γαλλίας και Ουκρανίας ήδη συμφώνησαν να συναντηθούν μετά τις συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν.

Συγχρόνως, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να υπερηφανευτεί για την αμερικανική οικονομία υπό τον έλεγχό του, λέγοντας πως η τραμπική οικονομία τραβάει το ενδιαφέρον του Ρώσου ομολόγου του, και η αλήθεια είναι πως η συνάντηση των δύο ανδρών δίνει την ευκαιρία στον Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει από το προσκήνιο ειδήσεις όπως η υπόθεση Έπστιν, αλλά και η κριτική που του ασκείται για την ομοσπονδιακή παρέμβαση στη διοίκηση της Ουάσινγκτον, και να υπενθυμίσει πως είναι ένας καθοριστικός παγκόσμιος ηγέτης, πως οι εξελίξεις εξαρτώνται από τη δική του διαμεσολάβηση, και πως μπορεί να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με οποιονδήποτε.

Ως προς τις προσδοκίες, ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε το υψηλό διακύβευμα της σημερινής συνάντησης, εξέφρασε τη βεβαιότητα πως κάτι θα βγει από αυτήν, αλλά εμφανίστηκε αβέβαιος ως προς το αν θα σημειωθεί πρόοδος. Σε αυτή την αισιόδοξη ασάφεια φαίνεται πως θα παραμείνουμε για αρκετές ώρες ακόμα.