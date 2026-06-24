Ολλανδία: Η πρώτη νόμιμη ευθανασία σε παιδί κάτω των 12 ετών – Τι αποκαλύπτει η επίσημη έκθεση

Στην πρώτη ιατρικά υποβοηθούμενη ευθανασία παιδιού ηλικίας των 12 ετών προχώρησε η Ολλανδία, εφαρμόζοντας στην πράξη τη νομοθετική επέκταση που υπερψηφίστηκε πριν από δύο χρόνια.

Η αποκάλυψη έγινε τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, μέσω επιστολής της Ολλανδής Υπουργού Υγείας, Σόφι Χέρμανς, προς το κοινοβούλιο της χώρας. Η επιστολή συνόδευε την ετήσια έκθεση της αρμόδιας επιτροπής που ελέγχει τις αμβλώσεις προχωρημένου σταδίου και τον ιατρικά υποβοηθούμενο τερματισμό ζωής σε νεογνά και παιδιά.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Dutch News, το παιδί έπασχε από ανίατη, εξαιρετικά σοβαρή ασθένεια και κατέληξε στα τέλη του 2025. Για λόγους ιατρικού απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δεν δόθηκε στη δημοσιότητα κανένα στοιχείο για την ταυτότητά του ή την ακριβή φύση της πάθησης.

A child under the age of 12 has died by euthanasia in the Netherlands for the first time since a change in the law https://t.co/rFtbYz5ghi 🔗 pic.twitter.com/7tmedTzhvW — Daily Mail (@DailyMail) June 23, 2026

Τηρώντας στο ακέραιο το αυστηρό πρωτόκολλο που διέπει τις υποθέσεις ευθανασίας στην Ολλανδία, ο φάκελος του θανάτου έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι θεράποντες ιατροί ακολούθησαν κατά γράμμα τη νόμιμη διαδικασία. Η επιτροπή ελέγχου έχει ήδη πραγματοποιήσει ακρόαση με τον εμπλεκόμενο γιατρό και αναμένεται να παραδώσει το τελικό της πόρισμα στις αρχές.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η συγκεκριμένη διάταξη μετά το 2024, όταν η ολλανδική νομοθεσία επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει και παιδιά 1 έως 11 ετών.

Βάσει του νόμου, η ευθανασία σε αυτές τις ηλικίες επιτρέπεται αποκλειστικά όταν το παιδί είναι «ανίατα άρρωστο και βιώνει αφόρητο πόνο, χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης». Σε αυτές τις εξαιρετικά λεπτές περιπτώσεις, η απόφαση λαμβάνεται από κοινού μεταξύ των γονέων και του θεράποντος ιατρού, ενώ επιδιώκεται πάντα η διαβούλευση και με το ίδιο το παιδί, εφόσον ο βαθμός αντίληψής του το επιτρέπει.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολλανδία υπήρξε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που νομιμοποίησε την εκούσια ευθανασία τον Απρίλιο του 2002. Το νομικό πλαίσιο ορίζει αυστηρά ηλικιακά κριτήρια. Από 12 έως 15 ετών απαιτείται ρητά η συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων και για ηλικίες 16 και 17 ετών, πρέπει οι γονείς συμμετέχουν υποχρεωτικά στη διαδικασία λήψης της απόφασης, ωστόσο η τελική συγκατάθεσή τους δεν απαιτείται νομικά.