Ολλανδία: Ο στρατός άνοιξε πυρ κατά drones πάνω από αεροπορική βάση

Ο ολλανδικός στρατός έκανε χρήση όπλων εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έγιναν αντιληπτά πάνω από μια βάση της πολεμικής αεροπορίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ολλανδίας χθες το βράδυ, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της χώρας.
Το προσωπικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Φόλκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, παρατήρησε τα drones μεταξύ 7 το απόγευμα και 9 το βράδυ τοπική ώρα, είπε το υπουργείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας έκανε χρήση όπλων από το έδαφος για να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Τα drones αποχώρησαν και δεν ανακτήθηκαν».
Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα drones πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.
Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα.
