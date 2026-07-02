Το «ολοκαύτωμα» των βιβλίων στην Ουκρανία: Πάνω από 800.000 χάθηκαν σε επιδρομές της Ρωσίας

Ένας εκδοτικός οίκος στην Ουκρανία, ο BookChef, ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδόν 800.000 βιβλία του καταστράφηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κύρια αποθήκη του συνεργάτη μας - υλικοτεχνικής υποστήριξης, Denka Logistic, όπου φυλάσσονται τα βιβλία μας, καταστράφηκε», ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος με ανάρτηση στο Telegram.

«Η πλειονότητα των αντιτύπων μας, περίπου 800.000 βιβλία, χάθηκε», πρόσθεσε η εταιρεία, η οποία έχει περισσότερους από 700 τίτλους στον κατάλογό της, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων της Μισέλ και του Μπαράκ Ομπάμα, του Τζορτζ Όργουελ και του Φρεντερίκ Μπεγκμπεντέ.

⚡️ Around 800,000 of Ukrainian publisher's books destroyed in overnight Russian attack.



According to BookChef, the central warehouse of their logistics partner — where their books were stored — was completely destroyed.https://t.co/EmfnuAGrEN — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 2, 2026

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«Αλλά το πιο σημαντικό: όλοι οι εργαζόμενοί μας είναι ασφαλείς! Για τώρα, κρατάμε αυτό», τόνισε ο BookChef, ζητώντας από τους πελάτες του «υπομονή» και «κατανόηση» κατά τον χρόνο που θα χρειαστεί να ανακάμψει.

Οι μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας σκότωσαν τουλάχιστον 21 άτομα και τραυμάτισαν 85 στην πρωτεύουσα, Κίεβο, σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου δείχνουν πυροσβέστες να επιχειρούν σε μια αποθήκη τυλιγμένη σε πυκνό καπνό, με τους τοίχους και την οροφή της αποθήκης κατεστραμμένους και το δάπεδο καλυμμένο με θραύσματα.

Οι ρωσικές επιδρομές, οι οποίες είναι σχεδόν καθημερινές από την έναρξη της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν προκαλέσει ζημιές σε πολλά πολιτιστικά ιδρύματα και εμπορικές υποδομές.