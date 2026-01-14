Ολοκληρώθηκε συνάντηση ΗΠΑ - Δανίας - Γροιλανδίας: Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19:00 ώρα Ελλάδας η συνάντηση για το κρίσιμο ζήτημα της Γροιλανδίας, η οποία έγινε ανάμεσα στον υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζει Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συμμετείχε στις συζητήσεις ενώ καμία πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει επίσημη δήλωση.

Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν συμμετείχε στις συνομιλίες, όμως πριν από την έναρξη της συνάντηση έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ συνέδεσε την κατοχή του αυτόνομου δανικού εδάφους με το κολοσσιαίο αμερικανικό σχέδιο αντιπυραυλικής ασπίδας.

Λευκός Οίκος: «Προς τα πού Γροιλανδέ;»

Στο μεταξύ κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε: ««Προς τα πού, Γροιλανδέ;».

Στο σκίτσο εικονίζονται δύο έλκηθρα που τα σέρνουν σκύλοι και δύο πιθανοί προορισμοί τους: η Αμερική, που συμβολίζεται από τον Λευκό Οίκο κάτω από τον καταγάλανο ουρανό και η Κίνα με τη Ρωσία, που εκπροσωπούνται από το Σινικό Τείχος και την Κόκκινη Πλατεία, στο σκοτάδι.