Ολοκληρώθηκε συνάντηση ΗΠΑ - Δανίας - Γροιλανδίας: Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19:00 ώρα Ελλάδας η συνάντηση για το κρίσιμο ζήτημα της Γροιλανδίας, η οποία έγινε ανάμεσα στον υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζει Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συμμετείχε στις συζητήσεις ενώ καμία πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει επίσημη δήλωση.
Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν συμμετείχε στις συνομιλίες, όμως πριν από την έναρξη της συνάντηση έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε».
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ συνέδεσε την κατοχή του αυτόνομου δανικού εδάφους με το κολοσσιαίο αμερικανικό σχέδιο αντιπυραυλικής ασπίδας.
Λευκός Οίκος: «Προς τα πού Γροιλανδέ;»
Στο μεταξύ κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε: ««Προς τα πού, Γροιλανδέ;».
Στο σκίτσο εικονίζονται δύο έλκηθρα που τα σέρνουν σκύλοι και δύο πιθανοί προορισμοί τους: η Αμερική, που συμβολίζεται από τον Λευκό Οίκο κάτω από τον καταγάλανο ουρανό και η Κίνα με τη Ρωσία, που εκπροσωπούνται από το Σινικό Τείχος και την Κόκκινη Πλατεία, στο σκοτάδι.
